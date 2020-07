A principios de la cuarentena, Laurita Fernández confesó que se separó de Nicolás Cabré, con quien estuvo en pareja por más de un año. En los últimos días, la bailarina aseguró que terminaron en buenos términos, y que la ruptura se dió porque ya no compartían los mismos proyectos de vida, y ella “no se iba a amoldar a los de él”. Luego de hacer el duelo durante algunos meses, ayer en Los ángeles de la mañana, la actriz declaró que conoció a alguien nuevo por Instagram.

“Te voy a preguntar todas las noches si estás soltera, ¿estás con ganas de estar en pareja?”, le aseguró Ángel De Brito en LAM. “Empecé a hablarme con alguien en algún momento, dije ‘así activo’. Igual es un pelmazo empezar a conocer alguien de cero”, declaró la co-conductora del Cantando por un Sueño y dejó a todos los que estaban en el piso sorprendidos. “¿Con alguien fuera del medio?”, la interrogó el conductor. “Sí, nada que ver con el medio”, afirmó Laurita.

“Me escribió y dije ‘bueno le sigo la charla para ver que onda'”, continuó la actriz. Y agregó: “Lo conocía desde hace mucho tiempo. Me habló y dije ‘voy a darle charla como para despejar la cabeza y ver que me pasa’. La verdad que cuando llegó el momento de ‘nos cruzamos en algún lado’, ahí como que me tiré para atrás”. A su vez, expresó que su pretendiente ronda los 40 años, “Me gustan más grandes. Menos Fede Bal, siempre estuve con mayores que yo”, confesó la ex conductora de Combate.

Hace unos días confesó que sufrió mucho la ruptura con Cabré. “Estuve cuatro meses en cuarentena sola, en casa, y la cabeza me carburaba todo el tiempo, y recordaba, y era masoquista porque miraba fotos y videos todo el día”, comentó la bailarina. Y afirmó que “extraña mucho a Rufina”, la hija que tuvo el actor junto a la China Suárez. En relación con su nuevo candidato, reflexionó: “Quise activar pero me di cuenta de que lo estaba forzando. Ya va a aparecer alguien”.

No obstante, Laurita formará parte del Cantando por un Sueño, donde será co-conductora junto a Ángel De Brito. En los últimos días se cerró la lista de participantes, y el jurado ya fue confirmado. Asimismo, ya comenzaron las polémicas en torno al reality. Se especula que el certamen arranca el próximo lunes 20 a las 22:30 por El Trece. Sin embargo, De Brito confirmó en su programa radial “El espectador”, que este fin de semana se comunicará la fecha definitiva.