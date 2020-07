Pampita Ardohain y Mariana Brey no parecen encontrar tregua. Las mediáticas se pelearon al aire en Hay que ver, luego de que la periodista confirmó que Pico Mónaco rompió todo vínculo con la modelo cuando se conocieron unos videos en los que se lo ve al tenista, manteniendo una fuerte y hasta violenta discusión con la ex empleada doméstica de la modelo. La angelita encontró una nueva manera de hacerla enojar, al compartir una foto en la que se la ve junto a Puli Demaría.

La selfie fue tomada por Brey en el estudio televisivo donde se graba Bienvenidos a bordo, el popular ciclo televisivo que conduce Guido Kaczka en El Trece, y del que ellas participaron. “La puntería de Puli Demaría para las fotos es maravillosa”, escribió Ángel De Brito en su cuenta de Instagram, haciendo alusión a la situación que vivió la DJ el año pasado por fotografiarse junto a la China Suárez, la rival de su amiga. “La conozco hace 22 años a Caro, para mí ella no es Pampita, entonces no mido. Ahora se que si me piden una foto tengo que cuidarla a mi amiga”, se lamentó Demaría.

De la modelo no se escuchó nada hasta ayer, cuando dió declaraciones al respecto en Hay que ver, y aseguró que se enteró por ellos en ese momento. “¡Qué coincidencia! ¿Lo hace apropósito para aparecer en los portales?”, expresó Ardohain. “Si se saca una foto con una íntima amiga mía, ahí hay un propósito detrás. Me da la sensación, capáz soy malpensada”, continuó la conductora de Pampita Online con cierta ironía. “¿Quién hizo la foto? ¿Quién la subió?”, le consultó al cronista quien replicó ambas veces “Mariana”.

“Tienen que preguntarle a ella, no a mí. ¿Yo qué tengo que ver? Sabiendo quién sacó la foto me parece que puede haber una intención, pero no quiero juzgar ni difamar a nadie”, continuó la ex jurado del Bailando por un Sueño, en referencia a su pelea con Brey, en la cual Pampita la acusó de “mentirosa y difamadora”, por hacer circular información que ella considera falsa. “En estas situaciones amo el barbijo”, confesó la conductora en relación a que puede esconder sus expresiones. Y concluyó: “Demuestra quién es como persona todo el tiempo, las acciones hablan por sí mismas. Haganlé un móvil en su casa que le encanta”.

Al día siguiente en que comenzó la guerra entre las mediáticas, la modelo reposteó unas imágenes que compartió la angelita, en donde se ven capturas de un chat que mantuvo Ardohain con Rial. Allí escribió: “No te metas conmigo que sé lo que le hiciste a tu hijo”. Lo que terminó con la iniciación de acciones legales por parte de la periodista en contra de la modelo. No obstante, la esposa de Roberto García Moritán eliminó los tuits y alegó que fue hackeada, algo que nadie le creyó. “Es la única persona a la que la hackean y a la media hora recupera la cuenta”, declaró Tartúfoli en Confrontados.