La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados había recomendado no realizar la décima sesión ordinaria de hoy. La razón circunscribía a la situación de la provincia, Catamarca se encuentra en Fase 1 de prevención de la pandemia por la enfermedad de covid-19. Por su parte, el legislador provincial Víctor Luna, del interbloque Juntos por el Cambio, dijo que la situación en la Cámara de Diputados sorprendió a todos y que “están aprovechando esta pandemia para avanzar en la concentración de poder”.

En la reunión de Labor Parlamentaria junto a los diputados del Interbloque opositor, el legislador provincial expresó que no se justificaba exponer al personal de la Cámara de Diputados perteneciente a las Áreas de soporte de la actividad legislativa. El desarrollo de la sesión se realiza en un recinto físico que, por sus reducidas dimensiones, impide garantizar el distanciamiento de los dos metros requerido por las medidas de prevención. Sostiene además que estas fueron las medidas dispuestas hasta el 20 de julio por el Poder Ejecutivo Provincial.

Luna remarcó: “Hoy se llevó a cabo la sesión sin respetar los protocolos sanitarios mínimos de cuidados para el personal legislativo y a nosotros mismos”. El funcionario explicó que en la sesión vivieron algo histórico: “Hemos vivido un avasallamiento tremendo a nuestra sociedad. Aumentar los números de integrantes de la Corte de Justicia, tiene un solo fin, tener una Corte adicta al poder”. Al respecto, sentenció que el gobernador Raúl Jalil busca una Corte a su favor y que esto vuelve a echar un gran manto de dudas sobre uno de los poderes del Estado.

En cuanto a la derogación del Concejo de la Magistratura, el legislador opinó: “Este es el retoceso más grande, invocando que este concejo era inconstitucional. Ahora bien, hay que aclararle a la sociedad que no se debe eliminar el Consejo de la Magistratura bajo el argumento de ser inconstitucional, que no figure en la Constitución no lo hace ilegal”. Con esta decisión, Luna sostiene que Jalil sigue sumando más poder para sí mismo. “Hoy van por la Justicia y no se por cuanto mas, y esto nos molesta”, remató Luna.

El mandatario de la oposición sostiene que al Gobierno catamarqueño solo le interesa tener jueces “adictos” o una Corte que actúe a favor de los intereses del gobernador. “Piensa que el gobierno se puede manejar de la misma forma que maneja sus empresas”, sentenció en referencia a Jalil. Luna comentó que ahora se entiende perfectamente la frase de Jalil cuando dijo que había que poder aprovechar las oportunidades que daba la pandemia.