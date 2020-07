Si bien no pudo ser un cumpleaños rodeada de mucha gente debido al aislamiento social, Rocío Oliva, la ex pareja de Diego Armando Maradona cumplió 30 años y no dudó en compartir su íntimo pero completo festejo con todos sus seguidores en las redes sociales. Junto a ella se lo ve a su hermano que desde el comienzo de la cuarentena se encuentra viviendo con ella. “Feliz de cumplir un año más de vida. Gracias a todos por los saludos y los mensajes.” Escribió la futbolista en su posteo.

En las fotos que subió Rocío podemos verla con un look increíble, distintos vestidos largos y cortos durante todo el día, más de una torta, mesa dulce y video con brindis para agradecer a todos sus allegados por los mensajes y gestos de amor. En Instagram las publicaciones alcanzaron muchos me gusta y los seguidores aprovecharon para enviarle sus buenos deseos en este día tan especial, incluidos sus amigos famosos y mediáticos del mundo del espectáculo.

“Feliz festejo, brindis y torta para después de la cuarentena” le comentó la abogada de los famosos, Ana Rosenfeld junto a algunos emojis. “Felicidades” escribió el periodista Fede Bulos, “Que los cumplas feliz” expresó la periodista y modelo Ale Martínez, entre muchos más. ¿Habrá llegado el saludo del Diez en este día? Recordemos que según contó Rocío en Polémica en el Bar, programa donde se desempeña como panelista, desde hace ya varios meses que no mantiene ningún tipo de contacto con Diego.

Semanas atrás, Oliva se sumó a la polémica que gira en torno a Diego Maradona cuando sus hijas comentaron que acudirían al juez para que las ayude a tratar a su padre de los problemas que sufre con el alcohol. Respecto a esto la ex pareja del Diez coincidió con Dalma y Gianinna ya que según expresó, hacer esto es por su bienestar es lo que hay que hacer, ya que todos los que quieren a Diego quieren verlo bien. En este marco, la futbolista aprovechó la charla con sus compañeros para aclarar ciertas cuestiones en torno a ella y a la vida del D10S del fútbol.

Para comenzar comentó que esta sola y que desde hace meses dejó de ser la pareja del entrenador de Gimnasia. Luego expresó que cambió su número de celular para dejar de tener contacto con él para que no la vinculen con su entorno y las polémicas que puedan estar ligadas a Maradona y para finalizar contó que aunque le duele, le pidió al novio de su mamá que es amigo de Diego, que ya no le contestara las llamadas para que su familia ya no se vea involucrada en problemas.