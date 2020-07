La presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Cecilia Guerrero presentó un proyecto en la jornada de este martes. En el mismo, la funcionaria explica que quiere que el juez de Minas, Guillermo Cerda, haga un informe y lo entregue al Congreso sobre “la situación de los yacimientos mineros que conforman el Catastro de Catamarca“. La congresista justifica su pedido a partir de lo informado por la Secretaría de Estado que muchas de las mineras deben el canon.

En su pedido, Guerrero quiere saber “la cantidad de yacimientos mineros que se encuentran concesionados en la provincia para su exploración y explotación”. Además, por la falta de pago del canon de varias de las mineras, la legisladora solicitó que el juez de Minas, Guillermo Cerda, realice un informe “sobre las deudas que cada uno de ellos mantiene”. Si hay una gran deuda, se pedirá que se los intime judicialmente a los titulares para que se pongan al día.

Si a los titulares de los yacimientos mineros ya se lo intimó, y estos hicieron caso omiso a la resolución, la legisladora quiere “un informe sobre las actuaciones que llevó a cabo el tribunal, de conformidad a lo establecido en el Código de Procedimiento“. Esto a los fines de declarar el vencimiento de la concesión con la empresa minera. Actualmente en toda la provincia hay más de 2000 minas concesionadas, y la mitad de estas tiene deudas.

En uno de sus últimos fundamentos, Guerrero expresó: “Nada se conoce acerca de lo que hubiera realizado el Juzgado de Minas a partir del informe presentado relacionado con la situación irregular de gran parte de los yacimientos mineros. Jamás se aplicó correctamente la normativa vigentes. Actualmente no se sabe si existen o no declaraciones de vacancias de minas anteriormente concedidas o pérdidas de concesiones oportunamente otorgadas. Esto no puede seguir así”.

El informe de la Secretaría de Minería

La Secretaría de Minería viene reclamando desde hace varios años que las empresas no están pagando los montos correspondientes. Por esta razón, el organismo presentó un informe al Juzgado en mayo de 2018, pero la causa nunca tuvo avances. Del total de los yacimientos mineros concesionados, el 40% jamás pagó el canon, mientras que hay un 10% del que no se tiene ninguna información de esto. Solamente el 38% de las empresas viene abonando regularmente la cuota mensual.