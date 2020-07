Ángel De Brito y Laurita Fernández serán los conductores del Cantando por un Sueño. En los últimos días confirmaron a las 20 parejas, y los integrantes y el orden del jurado. Asimismo, realizaron la publicidad del certamen y las fotos. No obstante, parece ser que a la hora de tomarse la fotografía, se presentó un problema que el periodista no dudó en exponer en Twitter.

La bailarina subió un video a la red social del pajarito, donde se los ve a ella y a Ángel llevando a cabo la producción para el reality. “Con tacos y todo mido lo mismo que @AngeldebritoOk por eso nos llevamos bien. Se viene el #Cantando2020 !!!!!!!!!!”, manifestó Laurita en su posteo, en alusión a la baja estatura de ambos famosos. En consecuencia, De Brito citó el tuit y escribió: “‘¿Me sacó los tacos?’ Me tiraste ayer jajajajaj”.

“Jajajajajajajajaja por un momento me sentí Dolores Barreiro”, bromeó la actriz en respuesta a Ángel, comparándose con la altura de la modelo que mide 1,78 m. Sin embargo, los seguidores le confesaron que su tamaño no importa. “Vos crees que alguien pierde tiempo mirando tu ‘altura’?? Jajaja sos muy bonita y simpática, no hace falta ser alta!”, le replicó @Lunayvivi.

A pesar de esto, los conductores confesaron que se llevan muy bien y que hace muchos años que planean trabajar juntos. “A Laurita la conozco desde que entró a Ideas del Sur. Muchas veces fantaseamos entre nosotros con la idea de conducir juntos”, aseguró De Brito. “Cuando le dijeron a Ángel que estaban pensando en mí, al toque me escribió y me tiró buena onda. Después me convocaron, así que estoy muy agradecida y contenta de trabajar con él”, afirmó la bailarina.

Todavía no comenzó el Cantando 2020 y Ángel y Laurita ya se están postulando para otro proyecto. En el día de ayer, Luis Ventura confirmó que este año la premiación de los Martín Fierro se llevará a cabo en noviembre, con un evento al aire libre. Al enterarse de la noticia, una usuaria de Twitter manifestó que “le encantaría que la pareja conduzca el acontecimiento. “Me encanta. ¿A vos @laufer4?”, le consultó el periodista a Fernández. “Ahí chequee la agenda de los dos y estamos libres ese día justo”, declaró la bailarina.