Luego del vivo que realizó Pampita junto a su hijo mayor Bautista, donde contaron de que manera el niño ganaba su dinero para poder comprar cosas, Carolina compartió en su programa la anécdota respecto al momento en que comenzó todo y cuál es el motivo por el que ella le da dinero a su hijo para que colabore con las cosas de la casa. “No hay trabajo infantil en mi casa, aclaro” bromeó Pampita. “Son todos más mimados, que ni te digo” continuó.

“La verdad que los chicos siempre quieren más. El tenía una compu normal, quería otra compu, entonces yo le dije bueno vende la play, no sé. Si querés otra, yo te pude comprar esta. Vendió la que tenía y se compró otra y no era muy buena porque el compró la más barata que había y entonces llegó y no tenía buena memoria” prosiguió contando. “Bueno fíjate que podés hacer para poder comprar la memoria, entonces él me sugirió sobre hacer cosas de la casa para poder juntar el dinero. Yo llevo cada dos semanas a lavar el auto. Lavá el auto, lavá el de Robert y bueno ahí fuimos buscando actividades que podía hacer.”

Él niño quería un incentivo para poder comprarse sus cosas y su mamá no dudó en aprovechar el momento para inculcarle de esta manera el valor por el trabajo. Sin embargo, destacó que estas son actividades que Bautista debería realizar gratuitamente para toda la familia. “Esta bueno que valoren las cosas que tienen, porque si todo el tiempo se las damos los demás… A mi me gusta, me gusta que valoren.” Finalizó la conductora, que además recalcó que no suele ser de esas madres que compran muchos juguetes o ropa y demás a sus hijos, sino lo justo y lo necesario.

Algunos usuarios en las redes que vieron el video comentaron a la modelo que es muy de capricorniano hacer este tipo de cuestiones (signo del que es Ardohain) pero por su parte, los escépticos expresaron que en realidad esta es una actitud de todas las madres. En el vivo junto al mayor de sus hijos varones, el niño de 11 años defendió a su mamá de todos los que la atacan y la tratan de mala madre.

Además, compartieron con los seguidores del hijo de Benjamín Vicuña todo tipo de preguntas para que respondiera junto a su mamá. Al joven le fascina el mundo de las redes y suele hacer vivos a través de Instagram, sobre todo se filma jugando a juegos de PlayStation junto a sus amigos. Hace poco dejó al descubierto a su papá y su actual pareja la China Suárez cuando mientras grababa un vivo los dos estaban discutiendo. A pesar de que Bauti afirmó que nadie lo estaba viendo el video fue difundido por todos los portales.