El pasado viernes 3 de julio, y luego de estar más de 100 días sin registrar casos de coronavirus, apareció el primer infectado en Catamarca. A partir de ese punto, empezaron a infectarse más personas y actualmente hay 42 pacientes confirmados. Por esta razón, el gobierno de la provincia decidió incrementar los controles en todo el territorio para impedir la propagación del virus. En este contexto, miembros del COE decidieron comprar alcohol para pasar una noche de vigilancia más “amena”.

Los lectores de El Aconquija hicieron llegar su preocupación por los controles en Belén. En la imagen una camioneta nueva del Comité de Operaciones de Emergencias (COE) subiendo un Vodka con Baggio para amenizar la tarea. Al parecer el alcohol no provoca escarmientos en la Cuna del Poncho atento al último escándalo del exsecretario de Cultura, Cristian Ogas. Con una organización cuestionada y el riesgo que implica una pandemia, falta una charla seria con los responsables de cada área.

El frío puede incentivar más el consumo de bebidas alcohólicas y en la era digital estos actos no se le escapan a los ciber-ciudadanos que además están atentos ante cualquier movimiento oficial debido a que se le exige a la comunidad sacrificios y responsabilidad que las autoridades del COE evidentemente no están dispuestas a dar u ofrecer. Si el ejemplo no viene de arriba, la sociedad recepciona un mensaje difuso y crece el descontrol.

La improvisación y la cantidad de errores cometidos en el funcionamiento del COE y la coordinación de actividades implican deducir que los belichos juegan con fuego por el alto poder de contagio del Covid-19. Si no hay correcciones y una actitud oficial responsable lo único que queda esperar es que después el oficialismo y las autoridades le echarán la culpa a la sociedad. Siempre se lo insinúa así que no llevará más que una nueva conferencia.

El choque de Ogas

Cristian Ogas es funcionario del intendente Daniel “Telchi” Ríos, volcó no solo su auto violando la cuarentena sino que volcó también su carrera política. Iba ebrio por eso se negó a que le extraigan sangre. El mismo llamó por teléfono al mandatario, le pidió disculpas y renunció. Esa la versión oficial que dio el jefe comunal belicho. Igualmente, le debe disculpas a la sociedad y el compromiso de que no volverá a incurrir en los mismos errores