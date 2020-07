Mica Viciconte deberá estar dos semanas encerrada en su casa en aislamiento ya que el lunes participó del programa de Guido Kaczka, Todos a Bordo, que comparte el estudio de grabación con el programa de Andy Kusnetzoff, Podemos Hablar. Como sabemos, el conductor contó hace dos días que se realizó el test de coronavirus y dio positivo. Por esto, la producción de diversos programas de la tv tomó la decisión de aislar a los integrantes de sus programas que hayan visitado otros estudios o canales recientemente.

Micaela hará El Show del Problema, ciclo donde participa como panelista desde su casa, por medio de videollamada, método que se ha implementado en muchos shows para evitar el contacto entre tantas personas. Por el momento aclaró que no tiene ningún tipo de síntoma y respecto a la decisión de Canal Nueve sobre su ausencia en el piso durante 14 días comentó: “Ahora estoy un poquito más tranquila. Pero estaba re caliente.” “Uno quiere laburar y tiene la posibilidad por no tener ningún síntoma y hace las cosas bien, se cuida y demás y te encierran de vuelta en tu casa.”

“No es muy grato la verdad… Lamentablemente no me queda otra que estar acá.” Expresó Mica. Ante esto, su compañera de programa, Cinthia Fernández salió a bancar y le dio un mensaje a la gente tratando de explicar que si muchos famosos visitan otros programas no se debe a una cuestión de irresponsabilidad, sino a que es parte del trabajo. La pandemia ha afectado mucho los proyectos de la gente en cuanto a lo laboral y estas pequeñas participaciones en otros ciclos les suma.

Nicolás Magaldi, conductor del programa, se mostró emocionado “Todos los días aprendo algo haciendo televisión, pero hoy, sinceramente, quería llorar un poco” expresó mientras mostraba los lugares vacíos de Mica Viciconte y José María Muscari, que también deberá estar aislado 14 días como su colega y realizará el programa desde casa. Debido al positivo de Andy, son varios los famosos que se mantienen aislados, sobre todo los últimos invitados del show.

Benito Fernández fue uno de los invitados en PH y por precaución decidió hacerse el test a pesar de no tener síntomas, que por suerte fue negativo. Romina Malaspina, otra de las participantes del ciclo había generado revuelo porque tras su visita a PH, estuvo en el programa de Mariana Fabbiani, Mamushka. La joven habló hoy en Intrusos y expresó que se hizo un test rápido que dio negativo, pero por las dudas decidió hacerse el hisopado del cual hasta el momento está esperando el resultado mientras cumple con el aislamiento en su casa sin poder trabajar.