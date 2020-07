Recientemente, la Cámara de Diputados de Catamarca dio media sanción a la ampliación de los miembros de la Corte, el proyecto había tomado estado parlamentario ese mismo día. Ante esto, el diputado Hugo Ávila, lo consideró como “un arrebato institucional” debido a la acción del oficialismo y tomó como error político a la ausencia de la primera minoría (UCR-Juntos por el Cambio).

Ávila (diputado por Unidad Ciudadana) durante una sesión de diputados, dio un duro discurso en el que se muestra enojado tanto con la oposición como con el oficialismo. Declaró que no hay forma de mejorar la calidad institucional debido a las falencias y los graves errores políticos de parte de los bloques. Aseguró que “este arrebato institucional genera verdaderamente la imposibilidad de avanzar con el diálogo y en consenso que son absolutamente necesarios.

Dijo también que es urgente centrarse en discutir las políticas y medidas que deberán llevar a cabo en Catamarca luego de la pandemia, citando la creación del Consejo Postguerra de Perón “donde se definieron los trazos gruesos de las políticas que se implementaron en los próximos diez años que todos vincularon a la conquista de derechos laborales”

Alegó que la falta de consenso no permite que se debata el destino de los 907 que envió el gobierno Nacional. “yo no veo que estén invertidos en recursos en los hospitales del interior con sistemas de Terapia Intensiva (…) O en el Carlos Malbrán, que ha sido un hospital monovalente donde no hubo que hacer ninguna construcción edilicia, y a donde sólo tenemos 33 camas con respiradores con sistema de terapia intensiva” demandó.

“Tendríamos que estar discutiendo cerrar bien las fronteras, todavía la ruta 43 que va desde Antofagasta de la Sierra hasta Salta está libre de controles camineros por parte de la provincia de Catamarca” dijo “Acá hay muchas cosas que tenemos que debatir, ¿cómo vamos a decir que vamos a reformar el Consejo de la Magistratura si estamos prontos a reformar la Constitución de la Provincia?” reclamó Ávila.