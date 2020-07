No es novedad que Yanina Latorre y Nacha Guevara no se llevan bien desde hace un tiempo. Ahora, la actriz será jurado del Cantando 2020 y le tocará juzgar las presentaciones de la hija de la angelita, Lola Latorre. Hace unos días Ángel de Brito realizó un vivo de Instagram durante el corte de su programa y les preguntó a sus panelistas sobre las expectativas respecto al show. En este marco, sin dudarlo la mujer de Diego Latorre atacó a Nacha y dijo lo que pensaba sobre ella.

Le pelea entre ambas se remonta a un comentario de la bailarina en un programa radial donde Latorre y Marcelo Polino eran compañeros, un día Nacha fue invitada y expresó que los periodistas y los panelistas no sabían hacer nada, que eran gente sin talento y solo sabían criticar. Obviamente picante como siempre la panelista de LAM tuvo durísimas palabras con ella ante este comentario: “Ella llamó para pedirle laburo a Ángel así que me sorprende” había expresado Yanina en su momento ya que Guevara estuvo participando como angelita en Los Ángeles de la mañana durante el verano.

Luego de este episodio, Nacha Guevara participó reemplazando a Flor Peña en el Bailando del año pasado, donde Lola Latorre participaba como bailarina. Durante la previa la joven que hasta ese momento se mantenía muy alejada de los medios habló de las críticas que había recibido en las redes sociales y de que manera le habían afectado. Al momento de la puntuación en su baile la actriz le comentó: “Escuchá menos la voz del exterior y más la interior. Ahora, tenés una madre que en eso no te ayuda”

En el vivo de Ángel Yanina Latorre habla directamente sobre la actriz teatral “Ella no puede más del odio que me tiene. Mezcla las cosas. Hasta Moria es viva para eso.” Expresó la rubia. ¿Tomará Nacha algún tipo de represalia contra Lola por la pelea con su madre? ¿Podrá Yanina contenerse y evitar las discusiones? ¿O las veremos enfrentarse nuevamente? Porque a pesar del carácter que demuestra tener, sobre todo para defender a su familia, la mujer supo mantenerse tranquila ante los ataques a su hija durante el certamen de baile para no perjudicarla. Lolita tiene un perfil mucho más tranquilo que el de su madre y suele evitar las peleas mediáticas.

El comienzo del Cantando 2020 está preparado para el 20 de julio, con Laurita Fernández y Ángel de Brito a la cabeza del show y con más de 20 participantes que deleitarán a los espectadores con sus performances. El jurado es muy prometedor y lo componen Karina “La princesita”, Moria Casán, Nacha Guevara y Pepe Cibrián. También participará del programa Juana Tinelli, la hija de Marcelo, que, aunque todavía se mantiene en secreto la manera en la que integrará el elenco, los fanáticos ya se mostraron ansiosos por verla.