Hace un par de días, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, anunciaba que en agosto Catamarca y otras nueve provincias del país retomarán las clases presenciales en las escuelas. Este consenso para la vuelta a clases de manera segura, incluye a Tucumán, San Juan, Santiago del Estero, Formosa, Santa Fe, San Luis, Misiones y Corrientes. Con respecto a esta medida, los diferentes gremios y sindicatos docentes catamarqueños volvieron a manifestarse en contra.

El bloque intersindical docente que cuestiona la medida nacional está constituído por la Asociación de trabajadores de la Educación de Catamarca (ATECA), el Sindicato de trabajadores de la Educación de Catamarca (SUTECA), el sindicato Unión Docentes Argentinos (UDA), Sindicato Argentino de docentes particulares (SADOP), Sindicato de Docentes de Catamarca (SIDCA). Los miembros remarcan que no están dadas las condiciones mínimas para las clases presenciales.

Por su parte, el titular de ATECA, Mario Sánchez, informó que hasta el momento no recibieron ninguna comunicación formal y es por esto que el grupo intersindical realizó una presentación en desacuerdo con la vuelta a clases. El reclamo justifica que las escuelas no cuentan con infraestructura ni siquiera para las medidas básicas de higiene y tampoco para respetar el distanciamiento social por la situación de pandemia por covid-19. Además, los representantes de los gremios piden que estén dadas las garantías para el retorno.

Sánchez expresó: “Nosotros no hemos recibido ningún tipo de comunicación al respecto de este tema. Solamente, por supuesto, las noticias periodísticas que salen a partir de las autoridades, pero a nivel gremial no recibimos nada”. El titular de ATECA aclaró que por esta razón hoy hicieron una presentanción como intersindical. El representante de la Asociación docente recalcó que no están de acuerdo con lo que se dictaminó desde Nación.

Según se detalló en el anuncio de Trotta, la vuelta a clases comenzará con aquellas zonas de baja densidad poblacional. Las escuelas que arrancarán en agosto se encuentran en Fase 5 y los gobiernos locales serán los que tendrán el poder de decisión según reconozcan que con la inversión nacional ($ 2300 millones) puede reactivarse la actividad educativa. El representante de la Educación a nivel nacional especificó también que se comenzará por las pequeñas localidades, con la modalidad combinada de asistencia presencial y domiciliaria.