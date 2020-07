Lizardo Ponce se encuentra siempre en el medio de la polémica. El influencer participará en el Cantando por un Sueño, y desde que se confirmó su presencia no dejó de dar de qué hablar. Hace unos días fue como invitado a Los ángeles de la mañana, donde cantó para que Pepe Cibrián lo evalúe pero su entonación dejó mucho que desear. Ayer, mientras realizaba las fotos para el certamen, se cruzó con Karina Iavícoli en un móvil de LAM.

Vale aclarar que no es la primera vez que Lizardo manifiesta su enojo con la panelista. El día que asistió al estudio del ciclo televisivo que conduce Ángel De Brito, la angelita lo retó por responder una pregunta que no era para él, y le pidió que “deje de creerse el centro del mundo”. Al salir del programa, el periodista resposteó un tuit que realizó un usuario de Twitter en donde se podía leer: “Iavícoli y esa necesidad de atacar a las nuevas generaciones ya cansa”.

Y parece que la rivalidad continúa. Durante la edición de LAM de ayer, Ponce participó en un móvil y no desaprovechó la oportunidad para decirle a Karina lo que piensa. La discusión comenzó cuando el influencer chicaneó a Andrea Taboada con que a ella no la convocaron para el Cantando. Luego de un ida y vuelta, Iavícoli entró en el plano. “Ellos tenían buena relación antes”, opinó la periodista. “Ay sos la típica señora de Twitter”, le replicó el instagramer.

Haciendo caso omiso al comentario, Iavícoli continuó: “Sí, soy una señora y por suerte puedo decirlo. Nunca entendí que pasó…”. Y en ese momento Lizardo, al que las voces le llegaban con un poco de delay, le replicó: “Se nota”. Por lo que la panelista se ofendió y le manifestó: “Pobre… Bueno, lo vamos a dejar así empezás a foguearte”. En consecuencia, Ángel decidió cortar el móvil: “Si no te respeta, fuera Lizardo. Que vaya a otro lado a quejarse”.

Y no concluyó ahí porque Ponce continuó en Twitter. Ante la publicación de una usuaria que expresó su enojo porque De Brito cortó el movil, y lo consideró un “irrespetuoso”, el influencer le aseguró: “Fue lo mejor que podría haber hecho. Lo que hago con

@andretaboada es un juego y la quiero hace mucho tiempo. No entiendo para que se mete la señora mala onda. Siempre tirando comentarios de mierda que no me los pienso fumar”. Y concluyó retuiteando el posteo de otro seguidor: “Iavícoli es ese familiar que siempre aparece para remarcarte lo malo, pero se ataca si le pones un freno”.