Luego de su separación de Guillermina Valdés, Marcelo Tinelli se ha convertido en uno de los solteros más codiciados. Incluso ya te contamos en El Aconquija, que se especula con el nombre de una mujer millonaria que estaría muy interesada en el conductor. En el programa La Jaula de la Moda, el jurado de ShowMatch, Marcelo Polino, habló de todo y le consultaron sobre que le parecería ver a la chica del momento, Romina Malaspina, de novia con el conductor de Canal Trece.

La charla comenzó cuando Mariano Caprarola le preguntó qué le parecía la aparición de Romina Malaspina “A mí me encanta. Además de que es una bomba, que tiene un cuerpazo, me parece que viene a ocupar el lugar de la chica del momento, que lo vamos renovando” comenzó diciendo el periodista. Luego, Horacio Cabak interrumpió a Marcelo y le consulto al asesor de moda Fabián Medina Flores: “Pará, ¿vos dijiste que te gustaría como novia de Tinelli?” “Sí, me encantaría. Tiene presencia. No tiene la estelaridad de Guillermina, claramente, porque apareció hace poco, pero hay algo en su presencia que es muy magnética.” Comentó Medina Flores.

Luego en un tono un poco de broma, le consultaron al jurado del Bailando si el no manejaba algún tipo de información respecto a alguna posibilidad de romance entre la joven y el conductor. “A Romina la conozco mucho. Un día que salía de Gran Hermano me invitan a una gala, me la encontré en un pasillo y es hermosa. Después llegó al reality de España, Sobrevivientes. ¿Cómo llegó ahí? Nunca se supo. Malaspina, donde pone el ojo pone la bala” expresó el jurado.

Respecto a la separación de Marcelo y Guillermina Polino se mostró sorprendido y comentó que no tenia data sobre el tema. “Hace tres años que trabajamos juntos. Ojalá la vida los lleve bien.” Dijo el periodista. Durante el programa, Marcelo Polino habló sobre sus outfits y sus trajes, que son considerados de los mejores del mundo del espectáculo y recibió numerables halagos sobre su look por parte de los asesores que integran el ciclo.

Esta tarde, la ex gran hermano y actual conductora de canal 26 habló en Intrusos, programa que conduce Jorge Rial, y explicó ante la consulta de Rodrigo Lussich por los rumores de romance con Marcelo, que ella no lo conoce, nunca se han visto en persona por lo cual es mentira que estén en un noviazgo. Pero si admitió que Tinelli es un hombre muy atractivo. ¿Qué te parece la pareja entre Marcelo Tinelli y Romina? ¿Qué pensará de estas declaraciones Guillermina Valdés?