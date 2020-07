Desde que se confirmó la participación de Moria Casán en el Cantando por un Sueño, no dejó de ser polémica. Primero que nada pidió que no la consideren jurado, porque ella será bastonera, alguien que “organice el jurado”, y dictamine cuando alguien ya habló mucho o debe hablar más, entre otras cosas. Como consecuencia de la incorporación de La One, renunció Georgina Barbarossa, quien no la perdona por lo que dijo en 2001 sobre su marido. Y ahora apuntó contra su compañero en el certamen, Pepe Cibrián.

Hace unos días se hizo público que Nacha Guevara exigió que en lo posible no la sienten al lado del actor. Pepe manifestó que quizás es por un comentario que hizo él hace un par de años, cuando le preguntaron si le parecía bien que el gobierno de la provincia financie las obras de teatro de Guevara, y Cibrián confesó que sí pero que deberían hacerlo con todos. Al ver la noticia, Moria se justificó a su amiga a través de Twitter: “Tendrá que ver con aromas, hedores u olores”.

“Lo único que puede traer mucha ropa es olor a humedad, si no pueden mandar a limpiar, se pulveriza con vodka y saca la baranda a humedad please!!! Tengamos algún perfume que no sea berreta…”, continuó Casán, refiriéndose a que el productor viste siempre una gran cantidad de prendas y joyas. Y continuó: “Que neutralice el alcohol, sino vamos a oler a sala de guardia, muy abajo para un jury (jurado) tan glammmm? #PAR_FAVAAAAR”.

Asimismo, la pelea de Moria con Georgina Barbarossa no parece terminar. “A la gente con mala vibra la eyecto. Una mujer que me da tanta importancia como para no trabajar, que aproveche, metete de nuevo mamita, no tiene nada que ver eso con la ética. Me parece una tontería de parte de ella”, confesó la vedette en Las rubias, el ciclo televisivo de Marcela Tinayre. Luego también aprovechó Twitter para descargarse: “Vocera de lora clausurá la almeja y no me nombres”.

“Porque tu voz es la de la lora y no te conviene hablar de ‘mi’, porque vos y tu representada se van a resbalar con tanto fango #Absurdismo e #Importaculismo”, aseguró Casán. Y aclaró: “#No es amenaza #solo advertencia, si quieren revolver mierda y fango yo te lo camino con taco de 25 y no me hundo!!!”. Por ahora, no se escuchó nada más de Barbarossa. Vale aclarar que el show todavía no comenzó, pero sí los conflictos.