Desde su confirmación para el Cantando por un Sueño, Moria Casán no dejó de aparecer en los programas. Ayer participó en Las rubias, el ciclo televisivo que conduce Marcela Tynaire. No pasaron ni 30 segundos del ciclo que La One ya estaba dando sus polémicas respuestas que la caracterizan. Bastó sólo con que la hija de Mirtha Legrand le pregunte “¿cómo estas?” para que la lengua karateka comience a confesar.

“Mirá si te digo ‘muy bien’ no te estoy mintiendo porque entiendo que estamos transitando un hecho terrible en el mundo. Lo que está pasando me humilla mucho como persona, que dos gotas de saliva y un estornudo paren al mundo”, le replicó Moria. Por lo que la conductora le consultó si le tenía miedo al coronavirus. “No, pero sí respeto. Dos días antes de que el presidente dictamine la cuarentena yo decidí correrme, y dejamos de hacer Incorrectas”, confesó la vedette.

En relación a los escándalos de los que la diva siempre forma parte pero nunca se le mueve un pelo, Tynaire la interrogó: “¿El pelearte no te hace daño cuando apoyas la cabeza en la almohada?”. Casán aseguró: “Yo no me peleo porque gasto una energía al cuete. Tengo una pirámide de vaselina que no registra a los demás. Yo digo cosas para el show. Mi personalidad es así, no registro a los demás, salvo a mis amigos y a los que me importan. Me pusieron lengua karateka porque se pelear, no me enojo”.

Como consecuencia, Marcela aprovechó para interrogarla sobre su pelea con Georgina Barbarossa, luego de que la actriz se baje del Cantando al enterarse de la participación de Moria. “Me siento bien porque se quien soy y no le debo nada a nadie. A la gente con mala vibra la eyecto. Una mujer que me de tanta importancia como para no trabajar, que aproveche, metete de nuevo mamita, no tiene nada que ver eso con la ética. Me parece una tontería de parte de ella”, expresó La One.

Moria participará del Cantando 2020 como bastonera, es decir, organizará el jurado decidiendo si ya hablaron suficiente o si pueden hablar más, entre otras cosas, “para armar más show”. Hace unos días confesó que De Brito debería conducir solo, por lo que Tynaire le preguntó si tenía algún conflicto con Laurita Fernández. “Ángel le preguntó a Laurita que pensaba de mí y ella le dijo que soy ‘una de las tantas’. Mira mi amor soy una de las tantas que te califiqué brutal. No tengo ningún problema con ella. Mis comentarios no fueron contra ella sino para alabar a Ángel De Brito”, aseguró la diva.