Luego de la confesión de Nicole Neumann sobre Jerónimo Valdivia a su mujer, Claudia Albertario en una entrevista que le hizo Niki, Pampita opinó sobre el tema en su programa, Pampita Online. “Fue todo muy naif” “Así como los caballeros no tienen memoria me parece que esta bueno que las damas tampoco tengamos memoria, ¿no? En algunos casos.” “Era muy naif, pensé que esto había pasado en otro momento de sus vidas, pero eran chiquitos. Un amor de niños” expresó Carolina.

“Un poco Claudia la incita a que cuente la anécdota, entonces está habilitada a contarlo. Si la actual te habilita a hablar del tema me parece bien. Si no te habilitó, no sé… eso de estar diciendo yo hice tal cosa, yo estuve con tal…” continuó diciendo la conductora. Las panelistas del ciclo de Ardohain, Barby Franco y Julieta Novarro adhirieron al pensamiento de Pampita, pero, Hernán Drago se mostró más escéptico frente al relato de Neumann.

“Para mi es raro, hay cierta habilitación que no sé. Atrás de la pregunta viene querer sacar información. ¿Qué hubiera pasado si en vez de ese pico o ese besito, que andá a chequear si fue un pico o un besito, y andá a chequear si fue o no a los 11 años hubiera sido otra cosa?” comentó Drago. “Dejá de ser desconfiado Hernán. ¿Vos decís que eso después siguió unos años más? Le preguntó la conductora. “No. No lo sé, pero yo no hubiese respondido ese tipo de preguntas” respondió Hernán.

En la entrevista de Nicole, la misma Claudia Albertario es quién le pregunta por su marido a la modelo. Ella le explica que fue su primer crush y que cree recordar que se dieron un beso cuando ella tenia 11 años. Y que todas las chicas del Club Hípico Argentino morían por Jerónimo. La comunicación la realizaron por medio de Instagram y luego ambas la difundieron en sus cuentas oficiales para compartirla con sus seguidores.

Lejos de parecer un reclamo, Claudia expresó que tiene buena onda con Nicole y en forma de broma comentó que no podría enojarse con cada mujer que pasó por la vida de su marido porque tiene una lista larga. “Nos vemos cuando venís acá y Jero me dijo que te mande un beso grande a vos, tu hermana y tu mamá” finalizó diciendo la vedette, que desde ya hace algunos años se encuentra viviendo en Miami.