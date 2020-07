Hace unos días Laurita Fernández confesó las razones por las que se separó de Nicolás Cabré. En consecuencia, todos los programas y portales se encargaron de opinar acerca de la decisión de la pareja. Entre ellos, Pampita Ardohain quien aprovechó su ciclo televisivo, Pampita Online, para exhibir su teoría junto al resto de las panelistas.

“Se habló mucho sobre la separación de Laurita con Nico. Pasa algo con Cabré con sus parejas que por lo general es muy reservado, Pero con Laurita de vió a un Nico distinto, se expuso, posaron juntos, trabajaron juntos. Me parece que ella lo humanizó a él”, aseguró Pampita. Es importante recordar que la pareja terminó porque “tenían proyectos distintos”, según confesó Fernández.

“A mí llamó la atención. Todo el mundo piensa como que Laurita quiere tener una familia, hijos y Nicolás no quiso como a último momento. Y a mí me parece que, ¿por qué ella querría ahora tener una familia e hijos si está trabajando un montón y creciendo? Siento que a veces no son compatibles las dos cosas”, reflexionó Fernanda Iglesias. “O quizás ella está buscando un noviazgo más formal y él ahora quería algo más relajado, sin tanto compromiso”, afirmó Ardohain.

“Está bueno que ella se haya hecho cargo. En vez de ponerse en el rol de víctima, dijo yo soy protagonista de mi vida y soy responsable por esto”, continuó Silvina Luna, en alusión a la respuesta que dió Laurita en Hay que ver, cuando le preguntaron si el ejercía cierto poder en la relación, algo de lo que se quejaron otras ex del actor. “Me gusta que haya podido contar todo, sin restricciones”, aseguró Pampita.

