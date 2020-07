Con respecto al proyecto de reformas presentado desde el oficialismo en el día de ayer, que ya recibió media sanción de diputados. Fernanda Rosales, Presidenta del Colegio de Abogados de Catamarca aseguró que las dudas respecto al proyecto están dadas en cuestiones que ya venían planteando desde hace bastante tiempo y que no estaban siendo escuchadas.

Rosales cree que las modificaciones serían buenas y necesarias porque la Corte tiene demasiado trabajo: “deberíamos saber cuántas causas ingresan a la corte, de qué tipo, cuántas se han resuelto y en qué tiempo, eso es lo que tiene que ver estrictamente con la emisión de fallos” sin embargo, aclaró que sumar miembros no garantiza el correcto funcionamiento de la institución.

“Estamos pidiendo hace muchísimo tiempo la modernización del Poder Judicial. Estamos en la misma o peor situación edilicia porque ese tema se va deteriorando. En cuanto a tecnología estamos en el mismo lugar y, cuanto a calidad institucional en lo que hace a publicidad de fallos, publicidad de gestión también estamos en los mismos lugares y en algunos casos”, dijo mostrándose preocupada.

Respecto de la competencia constitucional del Consejo de la Magistratura, dijo “creo que el Consejo de la Magistratura de la manera en que estaba planteado por la Ley 5012 no era constitucional. Esa es mi opinión personal respecto a eso (…)Porque el planteo de inconstitucionalidad del Consejo de la Magistratura, la discusión viene desde la sanción de la ley en el año 2012”.

También hizo hincapié en su paso por el Consejo: “Hubo 2 años que el Consejo de la Magistratura en la que me tocó ser miembro, en que el Consejo de la Magistratura no funcionó. No funcionó porque su Presidente en ese momento, el Dr. Cáceres y en una parte el Dr. Cippitelli no llamaban a las reuniones y no se hacían. Durante ese periodo también se designaron funcionarios judiciales a dedo, el dedo de la justicia”.

“El tema es que nos encontramos con estamentos cerrados que mientras no cambiemos nuestras reglas, porque lamentablemente está legalmente planteado de esta forma y que de esta forma se puede dar y se debe dar. Y tanto los legisladores que no bajaron tampoco a dar el debate ni a brindar sus opiniones. La mayoría de las leyes que salen de la Legislatura, por lo menos en lo que a nosotros nos toca, lo relacionado con los abogados y abogadas, no tenemos participación.” Dijo.

Finalizó diciendo que es necesario pensar una nueva constitución porque la actual “está muy vieja, tiene institutos que son acrónicos, tiene desigualdades y discriminaciones increíbles que se venían reflejadas en el Consejo de la Magistratura”, y de no renovarse, es un tema que seguirá dando de qué hablar y continuará causando indignación en el futuro.