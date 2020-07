Desde que comenzó el ciclo televisivo Podemos Hablar, fue uno de los más elegidos por los argentinos. Más que nada por su formato novedoso. Esta semana se conoció que Andy Kusnetzoff dió positivo en el test de Covid 19, lo que alertó a todos los canales y sobre todo, a los invitados que participaron del programa el pasado sábado.

En consecuencia de eso, por ahora se dejará de emitir el programa. Telefe decidió cambiar su grilla pero de una manera estratégica para no perder el rating, debido a que tiene que competir con La noche de Mirtha. A partir del sábado 18, Avenida Brasil, la novela brasileña que se emitía antes del ciclo de Andy, se extenderá hasta las 23.00.

Otra opción es poner al aire un compilado con programas viejos de Kusnetzoff. Por ahora la posibilidad de que el ciclo televisivo continúe al aire con otro conductor, no se consideró. Probablemente porque el equipo técnico también debe hacer cuarentena. De Andy no aparecieron nuevos comunicados, pero el lunes aseguró que: “Por suerte no tengo fiebre pero si tos”.

Los invitados ese día fueron Flor Vigna, Christophe Krywonis, Romina Malaspina y Benito Fernández. Por un lado, la conductora del noticiero de Canal 26 se realizó el hisopado y ya informó que le dió negativo. Por el otro, el ex jurado de Bake Off afirmó que él no se hará el test: “Estoy bárbaro y no tengo ningún síntomas. Con Andy grabé un miércoles y a él le encontraron la enfermedad el sábado. Por lo tanto, pasaron más de 48 horas. Yo tengo una vida de cuarentena normal, con los cuidados que corresponden”,

El diseñador de modas habló sobre cómo se llevó a cabo el protocolo durante Podemos Hablar. “Andy fue, no quiero decir la palabra ‘perseguido’, pero fue el más cuidadoso en la grabación, estaba pendiente de todo. De hecho, en la grabación se ve cuando me dice ‘no, no, no te acerques tanto’. No sé si tiene un toc, pero fue el que más se cuidó. Por todo eso, me sorprendió el llamado de él”, aseguró Benito. Flor Vigna se encuentra bien y en aislamiento.