Soledad Fandiño y el empresario Martín Brenna se separaron. La información la dio a conocer ayer el periodista Ángel de Brito en su programa. Si bien la pareja no convivía hasta el momento, decidieron embarcarse en esta experiencia y probar compartir el hogar, sobre todo por la cuarentena. Lamentablemente la situación no se dio como esperaban y ya integran el grupo de las parejas famosas que no soportaron el confinamiento y terminaron por la pandemia.

A la información brindada por el periodista de espectáculos, su panelista Yanina Latorre aportó algunos detalles y reveló que Soledad no es lo que aparenta ser. Los rumores de la relación entre el empresario y la actriz circulan desde 2018, pero, en ese momento ninguno de los dos admitió la relación. “Ella después se puso de novia con Nacho Lecouna, que trabaja en La Corte y estaba súper enamorado de Soledad. Pero cortaron el año pasado y ella en enero o febrero volvió a salir con Brenna. Empezaron el noviazgo en Miami.” Expresó Yanina.

“Pero arrancó la cuarentena, se fueron a vivir juntos… Y bueno, él hace un mes que abandonó la casa porque ella no es lo que muestra. Es muy celosa y posesiva” continuó “A ella le molestaba que él es muy lindo y que subía fotos solo a su Instagram, donde las minas le escribían. Si le preguntan a Martín, dice que se separaron, pero si le preguntan a Soledad, ella directamente dice que nunca estuvo de novia con él. Es divino y contesta, pero Fandiño dice que desde Nacho Lecouna que no tiene novio y borró todas las fotos que tenía con Martín” expresó Latorre.

Por último, la periodista brindó picantes detalles sobre el aparente presente sentimental de Fandiño: “Las malas lenguas dicen que ella estaría hablando de vuelta por whatsapp con Leucona. Y alguien me dijo que Leucona es el único que le puede aguantar los caprichos.” Al parecer, en las redes sociales, Sole eliminó todas las fotos que tenía con el empresario gastronómico, pero dejó las que tenía con su ex pareja Nacho Leucona, ¿Es esta la señal de reconciliación entre ellos?

Soledad Fandiño es una modelo y actriz reconocida internacionalmente, ha participado de varias tiras argentinas de gran éxito y en 2004 recibió el premio Clarín a mejor actriz revelación por su participación en No hay 2 sin 3. Tiene un hijo de 5 años, Milo, fruto de su relación con el cantante puertorriqueño René Pérez, ex líder de Calle 13. Se casaron en el año 2013 y en 2014 nació su hijo. Después de varios años de matrimonio en 2018 se conoció que la relación había llegado a su fin.