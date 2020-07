Tini Stoessel lanzó ayer su nuevo tema “Ella dice” junto al cantante argentino de trap Khea. En menos de 24 horas la canción tiene casi 2 millones de visualizaciones y ha sido un éxito total en todas las plataformas. La letra del tema musical rápidamente se hizo viral en las redes sociales ya que los fanáticos empezaron a especular con que sea un posible palito para el cantante colombiano Sebastián Yatra, de quién Martina se separó hace pocos meses.

“Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo, yo, yo. Ella dice que te ama, pero no te ama como yo, yo, yo” canta la joven mientras se muestra muy sensual en el video. Y luego Khea dice una frase que llamó la atención de todos los seguidores: “Dejaste a ese bobo porque no te cuidó, no te valoró, él nunca te vio. Y por descuidado, ahora le re cabió” sentenció el trapero en su parte de la canción. Aunque todos pensaron que la cantante argentina le dedicaba su nuevo hit a su ex ella misma se encargó de desmentir esto.

En una entrevista radial con la periodista Cristina Pérez, Tini Stoessel contó que la canción la compuso hace más de un año (en ese momento todavía era la novia de Yatra) el video comenzó hace un tiempo a grabarse, pero fue terminado desde las casas de los artistas debido a la pandemia. “Khea en su habitación y yo en la cocina del quincho. Pero bueno, frente a la adversidad y a todo lo que está pasando en este momento, intentamos que saliera lo mejor posible.” Comentó la autora de Fresa.

Además de hablar de la gran carrera que ha logrado Tini siendo tan joven, era inevitable que la periodista le consultara por su ruptura con Yatra. Lejos de esquivar la pregunta, Martina habló a corazón abierto sobre sus sentimientos y su vida sentimental. “Dentro de todo, estoy bien, porque fue distinto.” Comenzó diciendo. “Yo estaba acostumbrada, quizá, a cortar y que mi vida siguiera como siempre. Hoy show, hoy esto. Hoy lo otro… Y es como que muchas veces uno las cuestiones emocionales las tapa. Hasta que en algún momento terminas explotando y decís: Claro, es que no hice duelo en ese momento porque tenía millones de otras cosas y de repente, es como que uno tarda más.” Continuó Stoessel.

“Lo que dijimos con Sebastián en el comunicado, cuando lo salimos a contar, es cierto. Vivimos una historia de amor muy linda y los dos siempre vamos a quedarnos con las cosas lindas que vivimos. Obvio” explicó la joven. Luego, en Telenoche, Tini continuó las entrevistas promocionando su nuevo tema con Diego Leuco y María Laura Santillán y contó que próximamente se reencontrará con Sebastián Yatra porque juntos protagonizarán una serie que se filmará en Colombia, y por ahora la propuesta sigue en pie para ambos.