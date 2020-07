Desde el 13 de marzo, todos las escuelas del país están cerradas por la pandemia del coronavirus. En las últimas semanas, hubo varias reuniones para acordar la vuelta a clases. En este contexto, el ministro de Educación de la nación, Nicolás Trotta, anunció que los colegios de nueve provincias podrán abrir a partir de agosto. Catamarca está dentro de este grupo. Por eso la intersindical le envió una nota al titular de la cartera educativa provincial, Francisco Gordillo. Los docentes Indicaron que no están dadas las condiciones para el regreso.

Los docentes aclararon que en la mayoría de las escuelas de la provincia no están dadas las condiciones edilicias para cumplir el protocolo. En la nota, la intersindical expresó: “A la fecha no se ha puesto en conocimiento ni convocado a tratar el protocolo de un futuro reintegro a clases. Sin perjuicio de ello y atenta a la sensible cuestión planteada. Nuestra organización pone en su conocimiento conforme a los relevamientos realizados a través de las estructuras que componen cada sindicato, es de observar que en el Ministerio a su cargo no se encuentran mínimamente dadas las circunstancias para la vuelta a clases”.

“Decimos esto en orden de resguardar la salubridad, seguridad e higiene de los trabajadores de la educación. Actualmente, no se encuentran las condiciones requeridas en los protocolos nacionales y provinciales. A la fecha carecemos de notificación alguna sobre estos temas”, agregaron los docentes. A su vez, afirmaron: “Es de observar que no existe un protocolo institucional en las unidades educativas, como así también muchas de ellas carecen de la infraestructura necesaria para garantizar el reintegro a clases”.

Por último, los docentes manifestaron: “Se evidencia la carencia de personal de maestranza que se requiere para dar cumplimiento a tales tareas, sin perjuicio que el Estado debe garantizar la provisión de indumentaria e insumos necesarios para los trabajadores y alumnos. Tales obligaciones debe garantizar el Ministerio que se cumplan en todas las instituciones, no solo de gestión pública sino también de gestión privada. No queremos poner en riesgo la salud de los maestros“.

Jalil opinó sobre la vuelta a clases

En este contexto, Jalil aclaró: “Estuve hablando con el titular de la cartera educativa, y en nuestro caso pueden volver los chicos de las escuelas rurales. Después, en las ciudades, la opción que más me convence es que los alumnos se dividan en grupos”. A su vez, el primer mandatario de la provincia agregó: “No hay que apresurarse porque cuando uno se apresura falla. Hay que ir a la responsabilidad, a ser prudente y a comenzar a convivir responsablemente frente al coronavirus”.