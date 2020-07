Ante el reciente video de Oriana Sabatini, contando sobre los problemas de alimentación que ha sufrido en los últimos diez años y las fuertes críticas que han sufrido famosos, como es el caso de Jimena Barón, por sus publicaciones, que para algunos incitan a una delgadez extrema, otras personas del mundo del espectáculos se han hecho eco para hablar sobre los heaters y la manera en que pueden afectar los comentarios sobre el físico a una persona. Este es el caso de Delfina Chaves, que usó su cuenta de Twitter para hablar de este tema.

“La crítica desde el sillón de tu casa tirando mier… a cualquiera que decide levantar la voz por la lucha personal que sea que esté atravesando, no solo no construye un caraj…, sino que te vuelve enterita. Toda eh, toda.” comenzó diciendo la actriz, que conoce a Oriana desde hace ya mucho tiempo porque desde muy chicas han trabajado juntas como modelos realizando varias fotos para campañas de ropa. Luego de este primer tuit, la joven continuó su descargo con un segundo mensaje para todos los que tiran mala onda.

“¿Quién decide quién puede o no sufrir un problema? Como si fuese algo que uno puede elegir o no padecer. Déjense de joder. Es el colmo de la mala leche” finalizó diciendo la hermana menor de Paula Chaves. Los seguidores bombardearon con comentarios a Delfina dándole la razón respecto a su mensaje. Incluso su hermana Paula compartió la publicación de su hermana y escribió: “Todita” junto con un corazón haciendo referencia a una de las frases de Delfina Chaves en el primer comentario.

No es la primera vez que la actriz de “Argentina, Tierra de amor y venganza” da su opinión respecto a estas cuestiones, continuamente se expresa fomentando la desconstrucción sobre los estereotipos de belleza que tiene nuestra sociedad hoy en día. “Creo que nos pasa a todos que entramos a las redes sociales y decimos, acá hay algo que no esta bien. Chicas que no comen y se les marcan las costillas diciendo que se re ama. Es muy fácil amarse a uno mismo cuando entrás en los estándares de belleza” expresó la joven en una entrevista que le hicieron el Últimos Cartuchos, programa radial conducido por Migue Granados.

“Lo de hoy lo hice por mí, pero no sabía lo bien que se podía sentir pensar que también lo hice por alguien más. Se que hay comentarios malos, ¿porque cuando no? Pero me quedo con los que me hicieron llegar todo ese amor que no sabía que tanto necesitaba” escribió Oriana luego de las repercusiones que tuvo su publicación. Este mensaje fue compartido por Chaves en su perfil y luego de esto hizo su descargo que en poco tiempo consiguió más de 5 mil retweets y tuvo 34 mil me gusta.