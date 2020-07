Desde que comenzó la cuarentena, Flor Vigna aprovechó el tiempo libre para aprender nuevas cosas, entre ellas a tocar el piano. Ya se había mostrado un par de ves en su cuenta de Instagram interpretando canciones en el instrumento, pero ayer durante un ensayo le surgió una duda. La bailarina le pidió a sus seguidores que la ayuden a encontrar el nombre de una canción que escuchó, pero no descubre cuál es.

“En esta noche de insomnio, intenté joder un poco con el piano. Recordemos que hace tres clases voy a piano, o sea que soy malísima, muy principiante. Entonces empiezo a joder y mis dedos solitos arrancan a tocar una melodía, y digo ‘esta yo la conozco’, pero no la puedo encontrar y quiero saber cuál es porque mirá si es una señal”, declaró Flor en su historia y luego compartió un video para que sus fans escuchen la canción.

No obstante, no todos estaban tan activos como ella a esa hora. Un vecino aprovechó la publicación y le escribió: “Vecina, aflojá son las dos de la matina”, haciendo referencia a que era temprano en la madrugada del viernes y quería dormir. “Bueno, chau clases de piano nocturnas”, le replicó Vigna. Sin embargo, no se fue a dormir ahí porque se le presentó un nuevo problema. “Me puse este anillo cuando empecé a tocar, para acordarme de una nota que va con este dedo y ahora no me lo puedo sacar”, expresó la actriz entre risas.

“Bueno el dedo va de mal en peor”, continuó Flor, exhibiendo un dedo muy rojo e hinchado. Y relató una anécdota muy divertida: “Yo cuando hago sentadillas, el culo no se ensancha ni se engrosa tanto así. Ahora, toco un poquitito el piano, un poqutito de gimnasia ‘edística’ y vos ya te engrosas todo, es una injusticia para el culo esto. Finalmente, 20 minutos después, ya siendo las 4 de la mañana, logró retirar el anillo: “Dedo liberado”.

A partir del lunes pasado, Flor permanece en aislamiento estricto debido a que fue una de las invitadas en Podemos Hablar el sábado anterior. El encierro estricto comenzó luego de que Andy Kusnetzoff, conductor del ciclo televisivo, se comunicó con la bailarina para hacerle saber que dió positivo en el test de Covid 19. Por lo tanto, la actriz, Benito Fernández, Christophe Krywonis y Romina Malaspina deben resguardarse. No obstante, Malaspina se realizó el hisopado y el resultado dió negativo.