Cinthia Fernández siempre se encuentra en medio de una polémica que por lo general inicia ella. No obstante, en esta ocasión la bailarina fue víctima de un productor que descalificó su palabra por el solo hecho de exhibir su cuerpo en las redes sociales. Marcelo Lamorte fue demorado por la policía tras se acusado de golpear a un trabajador de prensa en la quinta presidencial de Olivos. En El show del problema lo entrevistaron para escuchar su versión, pero Nicolás Magaldi debió cortar la nota en vivo.

“Vimos que la policía te esposó, ¿fue por agredir a un trabajador de la prensa?”, lo interrogó el conductor. “No, en ningún momento”, le replicó Lamorte. En ese momento, se metió Cinthia: “¿Cómo que no? Está el video. Todo bien pero se ve la piña”. Así comenzó la furia del productor, quien muy violentamente aseguró: “No se quien habla”. “Cinthia Fernández habla. Igual hable quien te hable hay que reconocer que está grabado y se ve una piña”, afirmó la panelista.

“¿Con la mina que sale desnuda en las redes sociales estoy hablando?”, continuó Marcelo descalificando completamente la opinión de Fernández. “¡Bravo! ¡Bravo la libertad de expresión! ¡Machirulo! Quedate en tu casa. No hay lugar en la televisión para esto. Yo puedo salir en culo y decirte lo que se me cante. Pero vos no tenés derecho de pegarle a nadie”, se defendió la ex angelita.

“Podés reclamar pero no faltar el respeto, esto es violencia de género, no hay que darle lugar en la televisión”, continuó Cinthia. “Pero es que no estás calificada para preguntar”, la acusó Lamorte. Luego de un largo ida y vuelta en el que el productor no sólo discriminó a la bailarina sino también al conductor, Magaldi decidió cortar la entrevista. “Pensé que ibamos a hablar con una persona que se quería expresar. Te pido perdón Cinthia“, concluyó Nico.

Más tarde ese día, Cinthia realizó una publicación en Instagram en la que se la ve por un lado en ropa interior, y por el otro, vestida en el canal. “¿Saben cual es la diferencia entre ambas fotos??? Si contestaste ‘que está en bolas’ , la respuesta es incorrecta. La diferencia no existe; ¿saben por qué? Porque el ser buena gente, el respeto hacia el otro, la educación , el amor y las infinidades de valores que tienen las personas se llevan adentro. El cuerpo es un envase”, aseguró la bailarina.