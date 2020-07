Intrusos ya lleva 20 años al aire en América TV. Durante todos esos años, el formato fue cambiando para adaptarse a las nuevas exigencias del público, y los panelistas también se fueron renovando. El único que sigue vigente desde el principio es Jorge Rial. En el día de ayer comenzaron con una nueva sección, en donde Rodrigo Lussich muestra lo mejor que ocurrió en el programa desde su primera emisión en el año 2000: “Ranking retro”.

El periodista uruguayo exhibió un video de hace 9 años atrás, en el que se puede observar una discusión entre Luis Ventura y Cármen Barbieri, que terminó con el abandono del estudio por parte de la actriz. La pelea se originó cuando la vedette le reclamó al mediático por no haberla saludado, y el recalcó que “el último que llega es quien saluda”. Por su parte Jorge le aseguró que no la iba a perseguir: “No voy a correr, si se quiere ir dejala”.

“Ya nos había pasado muchas veces que se levante gente y se iba. Mi actitud fue la de no mover ni un músculo. Héctor que le decía ‘quedate que en 40 minutos nos vamos todos’. Nunca nos importó nada”, explicó Rial entre risas. Lussich, intrigado por la situación lo interrogó: “¿Pero que pasó? ¿Ventura no lo quiso saludar o ella no lo quiso saludar a él? Contá lo que no se sabe”.

Ojo con la info que vamos a dar https://t.co/Thc3fnrI1X — JORGE RIAL (@rialjorge) July 16, 2020

“Había tensión entre ellos, no se por qué, no me acuerdo. Es verdad que todos nos saludamos y ellos no. Cármen lo tenía a Ventura en diagonal y le daba. Hay que reconocerle a Luis que no se come una y se la bancó. Pero ahí arrancó la discusión”, continuó Jorge. “Y ese día la siguió la cámara hasta el taxi”, agregó Adrian Pallares provocando la carcajada de todos los presentes en el piso.

Rial se encuentra en un momento muy político. Aprovecha cada situación que se le presenta para criticar a los periodistas o arremeter contra el Macrismo. “Los mismos medios que militaron despiadadamente contra la cuarentena hoy machacan con el temor de una apertura. Sin dudas, el periodismo fue el peor efecto colateral de esta pandemia”, manifestó el conductor en su cuenta de Twitter, obteniendo más de 8 millones de me gustas.