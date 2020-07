No hace mucho que Karina Iavícoli comenzó a formar parte de las angelitas, en el ciclo televisivo que conduce Ángel De Brito, y desde el primer día discute con sus compañeras e invitados. En los últimos días discutió con Lizardo Ponce, y en el día de ayer juzgó a Karina Jelinek, luego de que la mediática asista a la foto del Cantando por un Sueño con guardaespaldas.

“Tengo la imagen de Karina con Dani La Muerte, así llegó ayer a la foto del Cantando que se hizo en La Flia. Todos se sorprendieron. Yo creo que debe estar amenazada”, aseguró el conductor. “Cómo lo paga me pregunto yo”, la acusó Iavícoli. Lo que provocó que hasta Ángel, que normalmente no le dice nada, comente: “Ya empezamos con lo mismo”. “No, paren de cuestionarme”, se defendió Karina I.

“Te vamos a cuestionar todo lo que queramos”, le afirmó De Brito, un poco molesto por el comentario de su panelista. “Dani La Muerte es un tipo que ha custodiado a Madonna, a los Rolling Stones. Por eso lo digo. Primero, ¿de qué se cuida Karina? Quizas le esta pasando algo peligroso y no lo sabemos. Y segundo es un tipo groso”, se cuestionó Karina I.

“Karina Jelinek nos contó que tiene guardaespaldas porque tiene miedo por los casos de inseguridad” @AngeldebritoOk en #ElEspectador.#CNNRadioArgentina https://t.co/pNOvQeChO3 pic.twitter.com/F2nP96jtvb — CNN RADIO ARGENTINA AM950 (@cnnradioarg) July 16, 2020

“Igual en la economía de Karina no nos corresponde meternos. Ella paga lo que quiere”, se metió Yanina Latorre. Iavícoli hizo uso de la profesión y replicó: “Los periodistas se cuestionan y se preguntan. Yo me pregunto. Quizás lo hace de canje. Dani La Muerte tuvo problemas por violencia de género con su ex pareja. Es una persona que si vos acudís a él es porque necesitás que te proteja de algo”.

Esa misma tarde, Ángel De Brito contó en su programa radial de CNN Argentina, “El espectador”, que Karina Jelinek tiene seguridad personal porque “tiene miedo por los casos de inseguridad”. En los últimos días se generó un conflicto entre Karina Iavícoli y Lizardo Ponce, luego de que la periodista le diga en vivo que “no es el centro del mundo”, debido a que el influencer respondió a una pregunta que no le correspondía. Por ese motivo, el instagramer no la soporta.