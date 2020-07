Lizardo Ponce es uno de los participantes más fuertes del Cantando por un Sueño. A pesar de que el influencer tiene miedo por no ser cantante, cuando sus oponentes son, en su mayoría, “profesionales”, la cantidad de seguidores y apoyo que tiene en las redes sociales asusta a sus contrincantes. No por su entonación, sino por si llegan a la instancia telefónica.

“Ayer cuando le preguntaba a los participantes a quién le tienen miedo, al primero al que me nombraban es a Lizardo“, aseguró Maite Peñoñori en un móvil para Los ángeles de la mañana. Y ante la desconfianza del conductor, agregó: “Aunque no lo crean, le tienen miedo porque como no dejaron muy en claro el tema de las eliminaciones, si los agarra en un teléfono…”.

Ponce fue uno de los primeros confirmados para el certamen, por lo que cuando se enteró quiénes serían los que competirían contra él, manifestó sus dudas. “Son todas Samantas”, aclaró el influencer en alusión a Bake off, donde se cree que la pastelera era profesional y el resto amateur. Asimismo, confesó que el creía que “iban a cantar todos como él” y al enterarse de lo que expresó el resto concluyó: “Yo les tengo miedo a todxs”.

Mery Del Cerro participó en una entrevista para “El espectador”, el programa radial de CNN Argentina, y opinó sobre la convocación de “chicos de redes”, como Lizardo, al certamen. Durante los últimos días, algunos famosos declararon que no les parece bien que se los invite a la televisión porque “ellos no pertenecen a ese ámbito”. “Hoy las redes sociales son todo, es un mundo que mucha gente no conoce y es furor. Está buenísimo que pasen a la televisión, son caras nuevas y un aire fresco”, aseguró la modelo.

La ex participante del Bailando por un Sueño continuó: “Hay toda una camada de chicos muy talentosos en el #Cantando2020 y que son muy fuertes en las redes sociales, como @lizardoponce, @LucasSpadafora, @lolaalatorre y @sofimorandiOk. La gente los quiere ver”. Por su parte, Ponce le expresó su agradecimiento a través de Twitter con un corazón.