El pasado miércoles, hubo una reunión clave entre el gobierno, los choferes y las empresas de transporte. En la misma, se logró llegar a un acuerdo y este jueves los colectivos volvieron a andar por las calles catamarqueñas. En un principio, esta medida puso feliz a las personas que habitualmente usan este medio para viajar hacia su trabajo. Igualmente, con el correr de las horas volvieron las quejas, ya que los usuarios aclaraban que tenían que esperar hasta 80 minutos para que llegue una unidad.

A pesar de que con la vuelta a la fase 1 del aislamiento social, preventivo y obligatorio, el transporte público fue declarado esencial, hasta este jueves no había funcionado. Esto aumentó el enojo de la población que habitualmente usa el transporte público para ir a trabajar. En medio de esta semana hubo diferentes reuniones para que el servicio de colectivos vuelva a funcionar en toda la provincia. Desde el Poder Ejecutivo aclararon que a partir de agosto el Estado va a pagar los salarios de los colectiveros para evitar paros.

El 15 de julio por la mañana, el gobierno había anunciado el levantamiento del paro, pero los colectivos no salieron. Para solucionar el conflicto, se convocó a una reunión para la tarde de ese miércoles. De la misma participaron los empresarios, el gremio y el gobierno. Finalmente, todas las partes lograron llegar a un acuerdo definitivo. Se firmó un acta, y los choferes recibieron el dinero adeudado por parte de la compañía. Por eso, este jueves volvió el servicio de transporte público en toda la provincia.

En esta vuelta, los colectivos deben cumplir con un estricto protocolo sanitario. Por esta razón, las unidades deben viajar con los pasajeros sentados. Esto le complicó la tarea a los choferes, ya que muchos recibieron insultos por no dejar subir más personas. A su vez, los usuarios aseguraron que en las líneas GM y 25 de Agosto la demora fue de más de una hora. Además, aclararon que en las que circulan solo en la capital la frecuencia es como de un día sábado, es decir, pasa un coche cada 50 minutos.

El nuevo pedido de la UTA

Con las reuniones que se llevaron a cabo durante la semana, la Unión Tranviario Automotor solucionó su principal pedido, que era que los trabajadores reciban la totalidad de sus salarios. Pero ese no era el único reclamo que estaba realizando la UTA. Desde el gremio aclararon que todavía no se definieron claramente las medidas de prevención contra el coronavirus. Aseguraron que las unidades deben ser desinfectadas en cada cabecera, algo que hasta la fecha no se cumplió.