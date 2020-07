En las últimas semanas no se deja de hablar de Moria Casán. La One fue confirmada para el Cantando por un Sueño, criticó a varios participantes y a un miembro del jurado, y fue la causa por la que Georgina Barbarossa renunció. Ayer participó de Corte y confección, y eligió el vestido que usará en la primer gala del certamen, donde será bastonera.

Los últimos seis diseñadores que quedan en el reality, diseñaron varios looks de entre los cuales Moria debió elegir uno. Luego de ver el desfile y escuchar, no sólo la explicación del participante, sino también la opinión del jurado, La One anunció su decisión. “Primero quiero agradecerles a todos el empeño, la dedicación, el amor y la pasión, porque sé que sobre todas las cosas, más allá de las perfecciones o imperfecciones, hay amor, hay respeto, hay dedicación, hay todo por hacer rápido en esta época que tenemos lo menos de comodidad”, confesó la diva.

“Así que desde ese lugar yo me llevaría los seis a casa para después ver”, continuó Casán. Y concluyó: “Pero voy a puntuar por el día de hoy. Creo que el que más va conmigo es el que lleva Celeste Muriega, el de Luis”. Asimismo, justificó su resolución: “Debo decir que queda muy al cuerpo porque tiene todos los puntos, la cintura exacta que te la hace más delgada al tener el negro, y a su vez, la cadera muy acentuada”.

Hace unos días, Moria compartió unos comentarios no muy generosos sobre Pepe Cibrián, su compañero en el jurado del Cantando 2020. Luego de que se conociera que Nacha Guevara pidió no sentarse al lado del productor, La One opinó: “Tendrá que ver con aromas, hedores u olores”. Y continuó: Lo único que puede traer mucha ropa es olor a humedad, si no pueden mandar a limpiar, se pulveriza con vodka y saca la baranda a humedad please!!! Tengamos algún perfume que no sea berreta”.

Esta última semana participó como invitada de Las rubias, el ciclo televisivo de Marcela Tynaire, donde expresó que piensa acerca de la pandemia. “Mirá si te digo ‘muy bien’ no te estoy mintiendo porque entiendo que estamos transitando un hecho terrible en el mundo. Lo que está pasando me humilla mucho como persona, que dos gotas de saliva y un estornudo paren al mundo”, confesó Casán.