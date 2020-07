Wanda Nara eligió un jugado look para irse a dormir y lo compartió con sus seguidores en las redes. La mediática usó un body negro de encaje con transparencias y posó desde su cama. Sin dudas la imagen de la mujer de Mauro Icardi levantó la temperatura de las redes sociales y en menos de 24 horas ha conseguido casi 400 mil me gusta en su publicación. ¿Qué pensará Mauro sobre este sensual look de Wanda?

“Buenas noches” escribió Nara junto a su foto y los fanáticos le dejaron casi 3 mil comentarios destacando su belleza. “Wow, sexy, hermosa”, “Qué hermosa sos”, “Bomba”, “Súper linda”, “¿Cómo haces para estar tan bien Wanda?” fueron algunos de los mensajes de sus seguidores, además su hermana Zaira Nara le dejó un pícaro comentario “Apa la papa” expresó la modelo y luego Ana Rosenfeld, abogada de la rubia se sumó a los halagos “Epa” escribió la letrada junto a vatios emojis de fuego.

No es la primera vez que Wanda Nara publica este tipo de fotografías que dejan a todos con la boca abierta, la representante de Mauro se caracteriza por ser una persona muy sensual y permanentemente juega con esto y muestra sus looks en las redes sociales. Pero no siempre sus fotografías han sido bien recibidas, en muchas ocasiones se han generado debates en torno a los comentarios que critican la figura de la mediática y se la ha acusado de abusar del uso del photoshop en sus publicaciones.

A pesar de esto, Wan se demuestra indiferente ante las críticas y sigue compartiendo todos los aspectos de su vida a través de Internet. Más allá de los heaters, la rubia es toda una influencer para los internautas, ya que tiene casi 7 millones de seguidores en Instagram y alrededor de 3 millones en Twitter. Desde hace poco, la familia Icardi- Nara se encuentra viviendo en París y disfruta de pasar mucho tiempo con los amigos y compañeros de Mauro en el PSG.

En las últimas semanas todos disfrutaron de un domingo bien argentino cuando asistieron a la nueva casa de Icardi para comer un asado y pasar un día en familia. En las últimas horas, los jugadores y sus mujeres subieron imágenes en el festejo del Día Nacional de Francia donde todos disfrutaron de una increíble fiesta privada en un barco, en el cual recorrieron el río Sena y contemplaron el show de fuegos artificiales y luces típico de este día.