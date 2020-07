Oriana Sabatini se encuentra en Italia conviviendo con su novio Paulo Dybala. Luego de varios meses aislados por la pandemia, de la cual ellos fueron víctimas debido a que ambos dieron positivo en el test de Covid 19, ya se encuentran recuperados y disfrutando del verano Europeo. La cantante es una de las mujeres más hermosas de Argentina, y a pesar de ello se animó a compartir un video en donde demuestra que ella también tiene un cuerpo que no cumple con lo que impone la sociedad.

Durante muchos años a las mujeres se les ha reclamado que cumplan con ciertos patrones de belleza, más que nada, a las modelos. Sin embargo, en los últimos años esta temática se comenzó a debatir, y se empezaron a cuestionar sobre por qué los cuerpos deben ser hegemónicos. En consecuencia, muchas chicas sufren trastornos de la conducta alimentaria, entre ellas, Oriana quien lo confesó en Instagram: “Después de 10 años de convivir con trastornos alimenticios, pasando de una anorexia hasta el trastorno por atracón, hoy me pintó subir esto”.

En el video exhibe sus estrías, celulitis, rollitos, características normales en la mayoría de las mujeres, que a muchas les da vergüenza mostrar, pero Oriana evidenció que eso no te hace “fea”. “Ayer tuve un atracón, con lo cual hoy seria inimaginable subir algo a las redes sociales, mucho menos mostrando alguna parte de mi cuerpo”, manifestó Sabatini en su posteo. “Siempre me saco fotos o grabo cuando estoy entrenando 24/7 y pasando hambre, y hoy me quería sacar ese peso de encima”, aseguró la actriz.

Y continuó: “No vengo acá a darles ninguna lección, ni a convertirme en una gurú del amor propio claramente, porque la que sigue aprendiendo soy yo, pero si esto te puede ayudar, buenísimo; es lo que a mí me hubiese gustado ver cuando era adolescente. Se que tengo poco culo, pocas lolas, no estoy dura, estoy llena de estrías, claramente un poco de celulitis y ESTÁ BIEN”. La publicación de Sabatini provocó que miles de mujeres la feliciten y le agradezcan por animarse a compartirlo.

“Ser la persona que necesitabas tener al lado durante tu adolescencia. Lo valioso que es esto, me explota el corazón de verte así”, le expresó Delfi Chaves. Su familia y su novio también le demostraron su apoyo. “Qué feliz me pone esto”, le escribió Tiziana Sabatini, quien atravesó la difícil etapa con su hermana. Más tarde, Oriana agradeció los comentarios y afirmó: “Nunca pensé que alguien podía llegar a ‘admirarme’ por mostrar una de mis más grandes debilidades”.

No obstante, las repercusiones no fueron todas buenas. Marito Baracus, un influencer en Instagram que se encarga de subir contenido “divertido”, realizó una parodia del video original y replicó lo mismo que escribió la modelo en su publicación. Como consecuencia, muchos repudiaron lo que hizo y alegaron que se burló de los trastornos alimenticios. “No hay nada que me puedan llegar a decir que sea peor que todo lo que yo en mi cabeza ya me dije”, concluyó Oriana.