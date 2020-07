Mica Tinelli se caracteriza por un perfil mucho más bajo que el de la mayoría de los integrantes del clan Tinelli. La joven está por cumplir ya un año de noviazgo con el jugador de fútbol Licha López. Si bien cada tanto suelen subir fotos juntos, ambos mantienen muy en privado su relación. Ayer, Mica sorprendió a sus seguidores y a su pareja con un romántico posteo en su cuenta de Instagram donde demostró estar muy enamorada y pasando un bueno momento de su relación a pesar de la cuarentena.

“Ahora estas acá al lado mío gritando mientras jugas a la play y flasheas que estas metido en la misión. Subo esta foto porque me parece muy linda, porque te amo, porque tengo muchas ganas de que viajemos y porque a pesar de estar hace 120 días encerrados, nos bancamos y nos elegimos todos los días” escribió Mica junto a la fotografía de la feliz pareja con la Torre Eiffel de fondo. Más de 66 mil personas le dieron like a esta publicación y generaron que más de uno vuelva a creer en amor.

“Amo, viva el amor”, “Son tan lindos”, “Me encantan”, “Eso es amor”, Linduras”, “Qué bueno, que suerte, esto es una prueba para todas las parejas”, “Quedate con quién te dedique estas palabras @lichalopez” fueron algunos de los comentarios de los fanáticos ante tan bella postal. Obviamente, tampoco podían faltar los mensajes por parte de los amigos y familiares de la pareja, en este sentido, Sofía Jujuy Jiménez, les escribió: “Ay, me encantan. Vos sos más linda” junto a algunos emojis de corazón. Paula Chaves les dedicó un: “Que lindo” acompañado de más corazones y luego Cande Tinelli se hizo presente y le puso un poco de humor a la situación.

“Los amo más que a mi consolador de @mandness_clothing” bromeó la hermana de Mica Tinelli. Y finalmente llegó el comentario más esperado por todos los fanáticos: “Muchas gracias por todo hermosa. Lo mejor está por venir, TE AMO” expresó Lisandro López y cautivó a todos los seguidores que le dejaron más de 400 me gusta en el comentario a esta dulce publicación de su novia. La pareja se mostró públicamente el año pasado en el mes de noviembre durante el cumpleaños de Candelaria Tinelli, pero desde ya hace algún tiempo atrás la familia conocía sobre esta relación.

Aparentemente, los jóvenes, a diferencia de muchas otras parejas que se separaron debido a la convivencia obligada por el confinamiento, han logrado entenderse y fortalecer su relación a pesar de los 120 días de encierro. “Licha es un divino. Y todo lo que haga feliz a mi hija, a mi me hace feliz. Si me lo decías antes… yo decía al aire en los 90: “No permitiré que mi hija tenga novio, me mostraba celoso con los novios. Y hoy que me diga que sale con un jugador de Boca… Se da y está todo bien” expresó Marcelo a la prensa en su momento, cuando se conoció públicamente que su hija estaba de novia con el jugador

.