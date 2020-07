El youtuber Marito Baracus intentó ser gracioso con un nuevo video, pero esta vez no lo logró. Cruzó todos los límites e imitó a Oriana Sabatini luego del video que subió en su cuenta de Instagram junto a un emotivo mensaje donde cuenta los problemas de alimentación que ha padecido durante muchos años. En el posteo de Baracus, el joven se muestra usando ropa interior femenina y reparando los gestos y movimientos de la novia de Paulo Dybala.

En el pie del video Marito escribió la misma frase que utilizó Oriana para sincerarse con sus fanáticos y rápidamente el youtuber fue tendencia en Twitter por las críticas de los usuarios que rechazaron la publicación en su totalidad. A los pocos minutos el posteo desapareció, pero no por la intención del humorista, sino por las denuncias por parte de los usuarios. El mismo fue quien salió a comentar esto ¿No se arrepintió?

Ante el tuit donde explica que levantaron su video de las redes, muchos usuarios salieron a bancarlo expresando que solo se trataba de algo hecho con humor pero pesaron más los mensajes de la gente que trató de explicarle que lo que había hecho estaba totalmente fuera de lugar y que reírse de algo tan serio era muy irrespetuoso. “No está bueno meterse con humor en temas delicados como son los trastornos alimenticios. Mucha gente sufre demasiado por eso. Tenés mas de 2 millones de seguidores en Instagram y no suma como broma este tipo de problemas” expresó una usuaria vía twitter.

Lejos de querer abandonar la polémica, el influencer citó algunos tuits y arremetió contra los medios y las redes que eliminaron su video. “Yo la quiero mucho a Oriana, no me tires carpetazos Telefe y anda a mostrar los chicos que mata la poli” fue uno de los comentarios que escribió cuando el canal de las pelotitas habló sobre el contenido que había subido. Luego compartió un tuit de otro usuario donde tilda de, “fascista”, el levantamiento de contenido por no compartir las mismas ideas.

“En esta época en donde no podes discutir cierto temas o tener ciertas opiniones porque te cancelan es fascista de manual. No importa si las ideas “correctas” de hoy, que rigen que se habla y que no, te gustan más o menos. Es FASCISTA IGUAL” decía el tuit original que Marito Baracus compartió en su cuenta. Hasta el momento el youtuber no ha dado ningún tipo de declaración pública sobre su video, ni ha mencionado que lo grabara con mala intención. Por el contrario, en base a los comentarios que ha citado se podría decir que la filmación era con intención de risa y se muestra un poco enojado ante las denuncias que lograron que Twitter sacara de circulación el video.