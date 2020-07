Sol Pérez se caracteriza por ser muy sexy con los conjuntos que elige. Ayer fue su cumpleaños y esto no cambió. La conductora del noticiero de Canal 26 publicó varias fotos y videos agradeciendo a quienes la saludaron por su natalicio. A su vez, mostró como lo festejó en cuarentena junto a su novio y su mascota.

“Buen día! Estoy desayunando una tortita con un té, esperando para hablar con la psicóloga que hoy me toca, así que arrancamos muy bien el cumple”, expresó la modelo en sus historias. “Gracias a todos por los mensajes, los quiero. A los fieles de Sol Pérez, a los que están del otro lado, muchas gracias”, manifestó Sol. Y continuó con una foto junto a su novio, Guido Mazzoni, y varios amigos y familiares más, que aprovecharon la red social para desearle un lindo día.

“Feliz cumpleaños para mí”, escribió Pérez en el posteo, en donde se la puede ver con un vestido negro ajustado, con encaje, y tacos animal print. Como consecuencia le llovieron miles de comentarios. “Pero que lindo te sienta el cumple!!!!!! Te amo amiga!”, le declaró la bailarina Solange Baez. Más tarde, compartió una imagen de la cena con la que la esperó su pareja: sushi. “Te amo, sos el mejor del mundo entero”, le confesó la conductora.

Parece ser que el conflicto entre Sol y Romina Malaspina sigue en auge. Hace unos días, la ex participante de Gran Hermano, asistió a Intrusos por videollamada para hablar sobre su salud. Luego de que Andy Kusnetzoff dió positivo en el test de Covid 19, la mediática decidió realizarse un hisopado debido a que participó de Podemos Hablar días antes. El resultado fue negativo, por lo que en la nota que le otorgó al ciclo televisivo de Jorge Rial, le consultaron si Pérez se preocupó.

“No, sobre mi salud no me preguntó nada. Sol me tiene bloqueada en Instagram y en Twitter. Fue al otro día de lo del top, no sé por qué rara cuestión me bloqueó”, afirmó Malaspina. Y concluyó: “Si le molestó algo, creo que lo más lógico es que, como mujer, venga y me lo plantee y me diga ‘che, mirá, me parece que no es bueno que muestres transparencias’, pero no que salga a decir por Twitter que no la metan en la misma bolsa”.