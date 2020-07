Flor Vigna se hizo el hisopado de coronavirus luego de algunos días de aislamiento en su casa tras participar del programa de Andy Kusnetzoff, Podemos Hablar. La ex combate compartió el momento en su cuenta de Instagram por medio de un video, donde mostró a sus seguidores la forma en que se lleva a cabo el estudio. En el texto que acompaña el video, la actriz les informó a sus seguidores que el resultado era negativo y aprovechó para agradecer a toda la producción del programa que la acompañó en este proceso.

“Me hice el hisopado y dio NEGATIVO. Gracias Telefe y Kuarzo por cuidarnos al extremo con medidas, protocolo y estudios” expresó la artista en su cuenta. El video tiene más de 900 mil reproducciones y aproximadamente 2500 comentarios. Los fanáticos le dejaron mensajes de alegría ante tan buena noticia y los famosos también se sumaron a comentar. Sebastián Estevanez le dedicó unas manitos aplaudiendo, “Grosa @florvigna, estás más inmensa que nunca” expresó Pitty la numeróloga junto al emoji de un arcoíris. Además, su ex compañero en la pista del bailando, Agustín Casanova, le comentó: “Me toca a mí en unos días” junto a una carita de susto.

En el video se ve a Flor Vigna sentada en una sala del hospital y se aprecia la mano de la doctora que le realiza el estudio. Primero introducen el hisopo en la boca de Flor que se imaginó que el procedimiento sería mucho más largo y doloroso, pero, se mostró sorprendida al ver que era tan rápido. En ese momento, se colocó el barbijo, pero aún faltaba la segunda parte, tomar la muestra de cada narina. “No duele, pero es como que se te sube algo” comentó sobre este momento.

Benito Fernández y Romina Malaspina, dos de los cuatro invitados al programa de Andy también se hicieron el estudio. El primero fue Benito, al que el resultado le dio negativo. Por su parte, la conductora de canal 26, expresó en Intrusos que primero se hizo el test rápido en casa que fue negativo, pero de igual manera decidió ir al hospital para realizarse el hisopado. Por el momento, sigue aislada, a la espera de este segundo resultado. Por su parte, Christophe Krywonis declaró en las redes que él no se ha realizado el estudio por el momento ya que no tiene síntomas.

Vigna ha aprovechado la cuarentena obligatoria para potenciar aún más sus habilidades artísticas, recientemente subió un video donde la vemos bailando la canción: It is a man´s world, y deslumbró como solía hacerlo en la pista del Bailando. Además, está aprendiendo a tocar el piano, pero todavía no hemos podido apreciar esta nueva faceta ya que solo lleva 3 clases familiarizándose con el instrumento. Incluso una vecina se quejó durante un vivo en Instagram y le reclamó por sus prácticas nocturnas. “Vecina aflojá, son las dos de la matina” expresó la mujer que intentaba descansar en ese horario.