La pandemia del coronavirus no solo causó un gran problema en el sistema de salud, sino que también afectó gravemente a la economía del país. Por esta razón, las agencias de recaudación de todo el país sufrieron una notoria baja en sus ingresos. En este contexto, el titular de la Agencia de Recaudación de Catamarca (ARCA) Raúl Cipolleti, adelantó algunos de los puntos de la próxima moratoria. Este proyecto ya fue aprobado por la Legislatura y ahora solo falta la promulgación del Poder Ejecutivo.

El Administrador General de ARCA reconoció que la recaudación provincial cayó varios puntos porcentuales si se considera la inflación de 2019. Igualmente, destacó que en el mes de junio se logró una leve mejoría recaudatoria. “Habíamos tenido un buen repunte en junio con los primeros días de la actividad normalizada. Fue el mejor mes del año hasta el momento, con excelentes valores. Pero ahora otra vez se planchó todo y ya comenzó a notarse en la recaudación de los primeros días de julio”, manifestó Cipolletti.

En este sentido, el funcionario explicó que el ARCA intenta respaldar al sector privado para evitar un ahogo impositivo mayor. “En el caso de los ingresos brutos es un impuesto que se ajusta solo, y al no haber ventas no hay impuestos. Para el comerciante los más complicados son los costos fijos como alquileres, sueldos, etc. Estamos tratando de acompañar con la suspensión de intimaciones y prorroga de los vencimientos, disminución de las tasas. Lo vamos a seguir haciendo hasta que la situación se revierta”, explicó.

Cipolletti remarcó que distintos sectores empresariales habían sido impulsores del pedido por una moratoria y puso allí las esperanzas de mejora. “La moratoria es una herramienta muy importante para normalizar la situación, ya está promulgada y estamos esperando que se publique en el Boletín Oficial”, dijo. Y agregó: “Tiene muy buenos beneficios, va a estar vigente por 90 días y se puede prorrogar por otros 90 días. Esperamos que esto le pueda servir a la gente”, remarcó.

Si bien explicó que el organismo tiene una estimación de lo que se pueda recaudar, sostuvo que eso estará “muy supeditado al comportamiento sanitario. Si la actividad se comienza a mover todo estará mejor”, aseguró. “Para quienes no vieron tan resentidos sus ingresos como la Administración Pública y algunas actividades exceptuadas, tendrán una buena posibilidad de normalizar sus tributos. Entendemos que hay gente que arrastra deudas por los últimos dos años de actividad económica muy complicada”, señaló Cipolleti.