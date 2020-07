Hernán Drago visitó el programa de Guido Kaczka y el conductor de Todos a Bordo le consultó sobre la particular situación de convivencia de Hernán junto a su ex pareja Bárbara Cudich, de quien se separó hace más de un año y medio y con quien aún comparte el techo junto a sus hijos Luka y Lola. En el programa de Pampita Online le mostraron al panelista un informe sobre su visita el programa de canal Trece y Drago no pudo evitar sentirte incómodo ante la charla con Pampita sobre la relación actual con su ex.

“Se convive muy bien. Somos dos buenas personas y nos deseamos lo mejor el uno para el otro. Y no tenemos mayores inconvenientes” expresó Hernán Drago ante la consulta de Guido. Luego, en el ciclo de Net Tv, Pampita le preguntó: “¿Tu ex pareja tiene novio o está conociendo a alguien?” “Que yo sepa no. Realmente no es que me importa o no me importa. Me importa que ella encuentre la felicidad. Si es sola, si es con alguien…” respondió el panelista. Además, comentó que le resulta raro la sorpresa de todos ante esta situación que en realidad debería ser lo ideal, llevarse bien.

“¿Te acordás de la película un novio para mi mujer? ¿Serías capaz de presentarle un amigo?” Le consultó Ardohain. “Hoy no. No sé. Lo que pasa es que es proporcional a lo fuerte que vivimos en 20 años. Está bien que cada uno haya sanado, o sane y encuentre la felicidad, porque realmente la merecemos y confiamos en que va a ser así. Y no es una cuestión de tiempos. Si ella tiene que encontrar a alguien…” dijo Hernán. Luego Pampita le consultó sobre como manejará la situación en caso de que él encuentre a otra persona para rearmar su vida, de que manera piensa que puede tomarse esa persona el hecho de la convivencia con una ex pareja.

El modelo respondió que por ahora no está buscando conocer a nadie, que se dará en el momento que tenga que darse y que en su momento se verá de que manera llevar el tema. “Por supuesto que tampoco la idea es seguir conviviendo con ella.” Expresó. Para dar por concluido el tema ante una clara incomodidad por parte del panelista, dijo: “Hay una palabra mágica para nosotros: transición. Nosotros todavía estamos en transición. Ciento por ciento separados como pareja ya hace un tiempo, pero en la transición de rehacer nuestras vidas cada uno en su casa.”

“No porque haya quedado anclada cierta cosa. Es porque es algo natural y no hay que reclamar en ese sentido. Cuando tenga que ser, será. Y si quiero encontrarme con alguien, por supuesto no va a ser en mi casa. Y ella tampoco. No es excusa no poder conocer a nadie porque estoy viviendo con mi ex.” Durante la pandemia hemos conocido muchas situaciones particulares sobre las parejas: separaciones y afianzamiento de otras como es el caso de Mica Tinelli y Licha López. Pero sin dudas la situación de Hernán Drago rompió con todos los esquemas ante tan particular momento de su vida.