La provincia de Catamarca está en boca de todos y esta vez, no por haber sido un ejemplo durante 105 días de aislamiento al no haber presentado casos positivos de covid-19. En esta ocasión, la polémica se centra en la reforma judicial y las duras críticas que la oposición describió en una carta para el gobernador, Raúl Jalil. En esta oportunidad, el diputado nacional, Rubén Manzi (Juntos por el Cambio) se pronunció al respecto.

En la Cámara de Diputados y en el Senado de Catamarca, el oficialismo local, por mayoría aprobó la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, que pasará de cinco miembros a siete miembros y así también, para la derogación de la ley que establece la creación del Consejo de la Magistratura; por lo tanto el órgano que regula los concursos para la designación de cargos en la Justicia quedó eliminado.

Esta situación incentivó a que referentes radicales (diputados nacionales y provinciales) escribieran una carta con duras palabras dirigidas a la oposición. Además de considerar esta resolución como un “arrebato institucional”, la crítica principal es “en primer lugar, la ampliación de la Corte en dos nuevos miembros sin el más mínimo debate previo y constructivo, al margen de toda evaluación técnica será sobre su pertenencia.”

“Se votó en 24 horas en las dos cámaras. El miércoles al mediodía la Cámara de Diputados la aprobó y el jueves a la mañana quedó aprobada por el Senado. Ya tiene sanción. Fue un trámite súper express, el proyecto entró el martes sin despacho de comisión. En el Senado hay una amplísima mayoría de senadores que responden al oficialismo local y fue más que rápido también. Esto ha sido de un solo golpe a las instituciones” señaló el diputado nacional Rubén Manzi.

Y agregó “hay un sector de la oposición que está estudiando recurrir en la Justicia. Creo que el Ministro del Interior (Eduardo Wado de Pedro) debe tomar posición frente a esto, dentro de la ley de ministerios, está su función velar para que no haya daños institucionales en las provincias. Él no es ajeno. Obviamente lo primero que se va a decir que es la Legislatura provincial y no tienen injerencia pero la Constitución se da da como para que el Ministro se implique en el tema”.