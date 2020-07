Luego del tenso momento que se vivió al aire del Show del Problema, programa conducido por Nicolás Magaldi, donde Cinthia Fernández y un productor se enfrentaron, Nicolás y Mica Viciconte, panelista del programa, se hicieron eco de la situación y compartieron un fuerte descargo sobre los hechos sucedidos y salieron en defensa de su compañera de aire por medio de la red social Twitter. “Hoy vivimos un episodio lamentable con un productor de nuestro medio” comenzó diciendo Magaldi.

“Fue de esos momentos donde sale a la luz y se refleja una cierta porción de la sociedad señalando con una autoridad, prepotencia y violencia de género descalificando todo lo que se les presenta. Este violento fue repudiado por todo el equipo y acompañamos a Cinthia Fernández con Silvina Luna, Mica Viciconte, José María Muscari (más todos los que no salen al aire) para decirles a todos ustedes que somos una generación que REPUDIA Y REPUDIARÁ a este tipo de personajes que en profundidad termina exponiendo a esos POTENCIALES FEMICIDAS que nos hacen sentir y lamentar la total desprotección de muchísimas mujeres” continuó diciendo.

“NO A LA VIOLENCIA. NO A ESTOS MACHIRULOS. NO A ESTAS SITUACIONES. Los abrazo y agradezco la comprensión” cerró el mensaje Nicolás, que luego Mica Viciconte compartió por medio de sus redes sociales como así también el resto de sus compañeros. Marcelo Lamorte y Cinthia Fernández se enfrentaron duramente en canal Nueve cuando el productor que se encontraba en la Quinta de Olivos manifestándose para que le dieran un préstamo a taza cero.

Sobre esta situación, Cinthia Fernández cuestionó a Lamorte por exponer a otras personas por no estar usando barbijo. Enojado por estas declaraciones el hombre tuvo fuertes palabras con la bailarina y la acusó de “Solo saber mostrar el or…” rápidamente el nombre de la mamá de Charo, Bella y Francesca se hizo viral en Twitter ya que los usuarios recordaron los comienzo de la joven en los medios.

Recordemos que la ex participante del Bailando por un Sueño llegó a la fama con su famosa canción “El hilo dental” que cantaba durante las ediciones del programa de Marcelo Tinelli. Luego de la picante pelea en los medios, Cinthia Fernández hizo su descargo sobre esta situación en su cuenta de Instagram donde se mostró muy apenada y dolida ante tal falta de respeto. “El ser buena gente, el respeto hacia el otro, la educación, el amor y las infinidades de valores que tiene las personas se llevan dentro. El cuerpo es solo un envase. Puedo mostrarlo y puedo taparlo… ¿Pero saben que? eso no me forma como persona. escribió Fernández en su cuenta de Instagram.