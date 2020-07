En la jornada de este viernes, el Comité de Operaciones de Emergencia de Catamarca informó que a partir de este lunes se flexibilizará la cuarentena. Por esta razón, los comercios podrán volver a abrir. Prevén que por el Día del Amigo y el cobro del aguinaldo las ventas aumentarán. Igualmente, a pesar de esto, el sector gastronómico seguirá sin poder recibir clientes en sus locales. Por esta razón, la presidente de la Asociación de Hoteles, Bares y Confiterías, María Cattaruza, pidió la apertura de los locales.

El pasado 20 de marzo, el sector gastronómico tuvo que cerrar por la aplicación de la cuarentena obligatoria en todo el país. Con el correr de los meses, y gracias a que Catamarca no había registrado casos, el rubro pudo volver a abrir en el macro de horarios limitados y estricto protocolos. Esto significó un alivio para los dueños de los locales, Pero con la aparición del primer paciente en el territorio, tuvieron que volver a bajar las persianas y todavía no hay una fecha clara para una nueva apertura.

La palabra de Cattaruzza

“Pedimos la apertura inmediata del sector junto con el comercio para el lunes porque el quebranto es absoluto. La gente está pidiendo que se abra de cualquier manera, el crédito ATP que venía en un 50%, ahora vino en un 25%. Como decía Luis Barrionuevo en los medios esto es una olla a presión que ya no se aguanta”, manifestó Cattaruzza. Además, agregó: “Estoy en contacto permanente con el sector y me impresiona la situación tan límite. En el caso de la luz pidiendo que no nos cobren lo que no estamos consumiendo”.

A su vez, Cattaruza afirmó: “Hay muchos establecimientos que tienen potencia contratada, se ha mermado la potencia, pero pedimos que nos cobren lo que se consume porque se pagan boletas que no se está consumiendo. Sobre 100 establecimientos gastronómicos, hubo cinco que tuvieron problemas mínimos. Creo que no hay ningún problema para abrir. Si esto sigue, Estado tendrá que salir a socorrer a las empresas porque el problema va a ser grave. Ya no hay tiempo para seguir esperando soluciones”.

La apertura de comercios en Catamarca

El COE confirmó que la apertura del comercio en general y otras actividades afines que tienen menor riesgo de contagio, se realizará a partir del próximo lunes 20 con la supervisión de protocolos sanitarios de trabajo. Esta fecha a nivel comercial resulta relevante dado que es el Día del amigo y además es la época del cobro del Aguinaldo, por lo cual se augura un mayor consumo a partir de la semana que viene.