More Rial, la hija del conductor de espectáculos, Jorge Rial, fue denunciada públicamente por los youtuber uruguayos Yao Cabrera y Natan Bianco que la acusan de haberles robado una importante suma de dinero junto a la hija de Natacha Jaitt, Antonella Olivera Jaitt. Al parecer la mediátia le habría prometido al influecer ayuda a cambio de gran cantidad de dólares estadounidenses pero la joven de 21 años no cumplió con su parte del trato.

“Esto pasó hace dos semanas y lo estoy sacando a la luz ahora. Yao lo hizo público y todos los influencers también. Yo había hecho un negocio con Morena Rial, que me dijo que me iba a ayudar a verificar mi cuenta de Instagram, algo que es muy importante para mí. Lo vengo buscando hace un año y medio y no podía conseguirlo” comentó el joven influencer en una entrevista radial que le brindó a Modo Pillo, programa emitido por una de las radios del país vecino.

“Ella se comprometió en ayudarme con un contacto que tenía, que no sé quién es, me pasó un costo y yo accedí a pagárselo. Luego vino a buscar el dinero a la puerta de La Mansión, fueron 2500 dólares” expresó en su relato el joven, que actualmente reside en Argentina. “Pasaron los días, las semanas, y no me había verificado. Un día ella me dejó de responder. Me bloqueó de todos lados, y la verdad, fue como una estafa” dijo indignado Natan Bianco, que también confió en ella debido a que es una persona pública y según expresó, eso le generó confianza.

Los youtubers aseguran haber filmado el momento en que More Rial y Antonella Olivera fueron a la casa donde viven para realizar el negocio. “Los youtubers grabamos todo, es la mejor prueba. La idea no era escracharla, teníamos una buena relación. Nos estafó y dijimos de poner las cartas sobre la mesa” comentó Yao durante la entrevista. En ese momento el conductor del programa le pregunta sobre la participación de la hija de Natacha, ya que hasta ese momento solo se hablaba de la hija del conductor de Intrusos.

“Está involucrada porque ese día vino a la puerta de la casa, vinieron las dos” explicaron los jovenes. Por el momento ninguna ha dado una declaración explícita respecto a esta situación pero si lo hicieron con algunos mensajes enigmáticos en sus cuentas donde dieron a entender que su conciencia está tranquila sobre las acusaciones. Después de las declarciones de los dos jovenes rápidamente esta situación se hizo tendencia en Twitter ya que todos los usuarios comentaban sobre lo que estaba pasando.