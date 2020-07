El pasado 13 de marzo, y por el avance de los casos de coronavirus en el país, el gobierno nacional decidió cerrar las escuelas por tiempo indeterminado. Durante esta semana, y luego de varias reuniones, el ministro de Educación anunció que la vuelta a clases se dará en 9 provincias del país a partir de agosto. Para esto, las instituciones deberán cumplir con un estricto protocolo. Catamarca está dentro de este selecto grupo. Por esta razón, Francisco Gordillo recibió a los gremios docentes de la provincia.

Esto se da luego de que la intersindical docente le mandara una carta al ministro. En la misma, manifestaron: “A la fecha no se ha puesto en conocimiento ni convocado a tratar el protocolo que se tendrá que llevar a cabo en el futuro. Sin perjuicio de ello y atenta a la sensible cuestión planteada. Nuestra organización pone en su conocimiento conforme a los relevamientos realizados a través de las estructuras que componen cada sindicato, es de observar que en el Ministerio a su cargo no se encuentran mínimamente dadas las circunstancias para la vuelta a clases”.

En la reunión de este viernes, el ministro de Educación, Francisco Gordillo estuvo dialogando con la intersindical docente y ADUCA. El funcionario les aseguro a los docentes que las escuelas empezarán a abrir a partir del próximo 3 de agosto. Igualmente, aclaró que todavía no hay una fecha específica para la vuelta a clases presenciales. Sin embargo, los gremios manifestaron que el titular de la cartera educativa no fue muy claro, y que quedaron muchas dudas sobre los protocolos que se deberán seguir.

Miembros de la intersindical aclararon que en la reunión se habló sobre los protocolos que planteó el Ministerio de Salud de la nación. A su vez, los gremios expusieron las dificultades que tiene el sistema educativo de la provincia para la vuelta a clases presenciales. Afirmaron que no hay insumos necesarios, que habrá problemas en el traslado de los docentes y que no se llamaron todavía a asambleas parar la cobertura de cargos. Pidieron la progresión en el retorno y una mejor comunicación por parte de la cartera educativa.

¿Cómo será la vuelta a clases?

El Ministerio de Educación informó que para la vuelta a clases las escuelas deberán un estricto protocolo sanitarios. Los chicos tendrán que respetar las distancias. En un principio, se detalló que los alumnos no estarán más de tres horas en las instituciones. Por lo tanto, los profesores que no retornen, tienen que seguir con la formación por internet. Por el momento, la cartera educativa prevé que vuelvan solos sextos grados de primaria y el 6to de secundaria. También el último curso de las carreras terciarias.