El Gobernador, Raúl Jalil, en el día de hoy decretó que a partir de las 00 horas de este lunes 20 de julio se dará por concluída la Fase 1 de esta cuarentena a la que Catamarca había retornado, tras detectar su primer caso positivo de Coronavirus hace ya 15 días. Actividades como bares, restaurantes, gimnasios y locales de indumentaria abrirán nuevamente sus puertas en tan sólo dos días.

La Provincia de Catamarca en el día de hoy reportó un nuevo caso positivo de Coronavirus, con lo cual la cifra asciende a 58 casos en total. Sin embargo, también reportó que ya cuenta con sus primeros 7 pacientes recuperados. Lo cual resulta un éxito para este primer período de incubación del virus, ya que por el momento no se cuentan con víctimas fatales como en la vecina provincia de La Rioja.

No es inocente que el fin del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio sea justo el 20 de julio, fecha en la que se conmemora el Día del Amigo. Un día en el cual locales gastronómicos y de entretenimiento se ven repletos de gente que se agolpa para reunirse a celebrar su amistad, lo cual genera una gran recaudación. Esto pasaba antes, en la antigua normalidad en la que vivíamos, cuando no teníamos un país con más de 100 mil infectados.

Con lo cual resulta imposible no preguntarse ¿Qué harán los catamarqueños este 20 de julio? Claramente hay quienes seguirán resguardados en sus casas, ya que la provincia todavía cuenta con 51 casos activos. Pero posiblemente una cantidad superior se reúna en sus casas, y por supuesto en los bares de moda que tiene la provincia, esos que tenían filas para entrar antes del desafortunado regreso a Fase 1.

Si bien no se niega que la actividad comercial es sumamente importante, ya que no todos tienen la suerte de vivir del Estado, y que los índices de recaudación de la provincia han bajado bastante desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia. También es cierto que la última vez que Catamarca habilitó estas actividades, reinó el caos y la falta de controles.

Los responsables

Este caos no fue causado sólo por la gente, que no hacía más que aprovechar ese poco de libertad y de normalidad, sino también por parte de los controles que debían realizarse en determinados establecimientos. Ya que en la provincia, como es costumbre en la región entera, reina el amiguismo y el acomodo. Por ejemplo, algunos bares no cumplían con determinados “ítems” del protocolo, pero afortunadamente -para ellos- los controles eran en la vereda de en frente y no a ellos.

Esperemos que los organismos de seguridad encargados de realizar los controles, esta vez sean más estrictos y menos selectivos al momento de hacer respetar el protocolo. Como así también que los propietarios de los diferentes establecimientos habilitados tomen los recaudos necesarios, para que en los próximos días no estemos lamentando un nuevo incremento en las cifras de pacientes infectados.