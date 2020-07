Lizardo Ponce fue uno de los primeros confirmados para el Cantando por un Sueño 2020, y a pesar de que al principio se mostró muy tranquilo y ansiosos, este último mes confesó estar un poco más nervioso. El influencer cantará junto a Lucía Villar y Marie Perticari, en el certamen que comenzará el 27 de julio. En Pampita Online, el ciclo televisivo que conduce Carolina Ardohain, reveló cómo vive los días previos al reality.

“Yo siempre estuve ahí sentado mirando cómo es el show (en el Bailando por un Sueño), pero yo nunca participé de ningún ritmo. Para mí es todo un debut y me da muchos nervios, me da mucho miedo todo”, declaró Lizardo en comunicación con Pampita por videollamada. Hace unos días, se conoció que el influencer suspendió un ensayo debido a lo inseguro que se encuentra los días previos al estreno del Cantando.

A pesar de que Ponce es uno de los participantes que más seguidores y apoyo tiene para poder llegar a una final, también manifestó tener muchas personas en contra. “Así como viví la parte linda de las redes, donde recibí comentarios muy lindos, también recibí la parte más fea que la viví muy de cerca. Hay comentarios muy negativos y agresivos que te los hacen con tanta liviandad, donde tiran cualquier cosa para hacer sentir mal al otro”, expresó el periodista.

Lizardo participó como invitado en Los ángeles de la mañana y aprovechó la presencia de Pepe Cibrián para cantar y recibir su devolución. Luego de varios intentos fallidos, en los que no podía dejar de reírse, el instagramer logró interpretar la primera estrofa del “Feliz cumpleaños”, y Pepe le replicó: “Pero así no los cumple feliz nadie”. “Tengo mucho miedo de lo que pueda llegar a pasar, porque soy muy sensible también y se que me expongo a hacer algo que no se”, concluyó Ponce.

A pesar de los nervios de Ponce, sus contrincantes en el certamen manifestaron tenerle mucho miedo. “Ayer cuando le preguntaba a los participantes a quién le tienen miedo, al primero al que me nombraban es a Lizardo. Aunque no lo crean, le tienen miedo porque como no dejaron muy en claro el tema de las eliminaciones, si los agarra en un teléfono…”, aseguró Maite Peñoñori en LAM. No obstante, el periodista afirmó que “él le tiene miedo a todos”.