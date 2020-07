En la útlima semana se especuló sobre la posible renuncia de Marcela Coronel a Hay que ver, luego de la fuerte pelea que vivió al aire. La acalorada discusión entre la periodista y Denise Dumas, se generó a partir de un debate sobre si se debía seguir con la cuarentena obligatoria o se les permitía a los ciudadanos retomar con sus respectivos trabajos. Al día siguiente, la panelista no volvió a asistir al programa.

“El sistema no colapsó, pero está al 60 por ciento. Entonces, que la gente se manifieste, vaya y se queje. Genial, pero cuando toda esa gente se contagie, Dios quiera que no, y necesite camas de terapia intensiva con respirador y no haya, ¿qué hacemos? Hay que balancear las dos cosa, aseguró Marcela“. La conductora le replicó: “Vos Marce decís eso porque tenés para comer. Estamos hablando sin saber de lo que hablamos”. La panelista un poco ofendida aseguró: “No, yo no hablo sin saber. Por algo se estableció la cuarentena”.

Luego de un largo ida y vuelta, Coronel decidió tomarse una semana libre para resolver si volvería al ciclo televisivo. Ayer finalmente se conoció que la periodista renunció. Así lo confirmó Ángel De Brito en Twitter: “Renunció definitivamente @Marcelacoronel a @HayQueVerOK tras su cruce con la conductora del programa”. A partir de ese momento se comenzó a rumorear que la panelista podría regresar a Intrusos.

Liliana Parodi, gerenta de programación de América, manifestó su deseo de que Marcela forme parte del programa de Rial de nuevo, luego de irse hace 17 años. Solo quedaría que el conductor terminara de dar el visto bueno. No obstante, Jorge preferiría “esperar un tiempito para concretar”. En su momento, la periodista aseguró: “No me echaron, decidí irme en los mejores términos y eso hizo que tenga una buena relación con Jorge”.

Sin embargo, por ahora Coronel no tiene en sus planes regresar a la televisión, o por lo menos no a Intrusos puesto que el ciclo televisivo coincide con su programa radial. Por su parte, Denise Dumas confesó que ella no estuvo al tanto de nada. “¿Pueden creer que nunca me enteré de nada? Yo ese viernes estaba en mi casa y me pareció que fue un debate más de los tantos que hay. Marcela nunca se comunicó conmigo. Yo la quiero un montón y no me pareció que fuera para tanto”, concluyó la conductora.