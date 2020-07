“El Consejo de la Magistratura no está dentro de la Constitución provincial. La exgobernadora Lucía Corpacci planteó la autolimitacón de los mandatos hasta 8 años. Personalmente, lo comparto. Dentro de las facultades que estaban delegadas era la elección de los jueces porque en la Constitución no está” dijo Raúl Jalil, alegando que el Consejo de la Magistratura fue un organismo inconstitucional.

En este marco, ayer defendió la derogación del órgano dedicado a la selección de jueces e hizo hincapié en la necesidad de establecer nuevas estrategias para la selección de magistrados; aseguró que el Consejo local estaba bajo sospecha por el escándalo en el que se ve envuelto el juez electo para integrar el organismo, Raúl Da Pra. De esta manera, aclaró que el lunes tendrá una reunión con integrantes del Poder Judicial y representantes de la Facultad de Derecho (UNCA).

“Hemos invitado a una Reforma de la Constitución a la oposición. Hay proyectos que se van a presentar la semana que viene. Veníamos con un problema en el Consejo de la Magistratura. Teníamos algunas denuncias de algunos jueces que ya están siendo investigados”, explicó el gobernador catamarqueño. En este sentido, aclaró que existen otros “procesos mucho más transparentes que el Consejo de la Magistratura”.

“Hemos presentado una nueva reforma del Estado para que todos los empleados públicos ingresen a través de un concurso público, esa es la línea que vamos a tener, no necesariamente tiene que ser un Consejo de la Magistratura” dijo. “El último electo para el Consejo de la Magistratura está sospechado y llevado a juicio por mal desempeño de su tarea. Hay que buscar otra metodología de elección de los jueces, con mayor transparencia y no necesariamente tiene que ser el Consejo de la Magistratura”

“Queremos la reforma de la Constitución, mayor transparencia para sacar la reelección indefinida; el FCS no se la quiso dar a Lucía. No queremos perpetuarnos. La perpetuidad quita la iniciativa”, aseguró. “La reforma de la Constitución de algunas provincias sostiene que la Corte no sea para siempre. Que sea electa cada 6 años y que los jueces también tengan que dar un informe de su gestión, esa es mi idea” finalizó.