Desde que Lizardo Ponce fue confirmado para el Cantando por un Sueño no dejó de dar de que hablar. El influencer no es el mejor entonando, sin embargo, tiene el apoyo de miles de fans que podrían lograr que llegue a la final. Anoche realizó un Vivo en Instagram con Tini Stoessel, y cantó un poco para que su amiga lo evalúe. Lamentablemente, la reacción de la actriz no fue lo que el periodista esperaba.

“Aprovechá ahora que podés practicar”, le insistió la cantante a Lizardo para que interprete una canción de ella. Luego de largos minutos preparándose, el periodista se animó y comenzó a cantar el estribillo de “Consejo de amor”. Al escucharlo, a la ex Violetta se le transformó la cara y le preguntó “si lo hace a propósito o si es su mayor esfuerzo”. Al ver la cara de su amigo tuvo que alcarar: “Liz te juro que lo que importa es la actitud, más allá de que no te sientas tan cómodo, ténes que relajar tu cuerpo”.

Días atrás, Ponce también cantó en Los ángeles de la mañana frente a Pepe Cibrián, quien será miembro del jurado del Cantando 2020. El influencer eligió interpretar el “Feliz cumpleaños” para no sentirse muy nervioso. Al entonar la primera estrofa, Pepe le dió su devolución: “Así nadie los cumple feliz”. A pesar de las risas, esa misma tarde el instagramer suspendió su ensayo para el certamen.

No obstante, Lizardo no se da por vencido. Continuó cantando para Tini “Ya no me llames más”, pero otra vez su amiga no pudo disimular sus expresiones. “Hola ¿Por qué me llamaste?… ¿Por qué me mirás así Tini?”, la interrogó el periodista luego de entonar cinco palabras. “Es que lo hacés un poco dejado”, replicó con toda sinceridad la cantante. Y parece que esa era la devolución que necesitaba el influencer porque en ese momento se embaló y comenzó a interpretar un poco mejor.

Ponce no será el mejor cantante del certamen, pero sí uno de los más fuertes. Al comenzar la cuarentena, el instagramer hizo Vivos con famosos casi todas las noches, lo que le generó un montón de fans. Maite Peñoñori le consultó a los participantes del Cantando a quién le tienen más miedo y todos respondieron que a Lizardo. No por su manera de interpretar. “Le tienen miedo al teléfono”.