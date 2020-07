Los funcionarios y legisladores pregonan en todos los micrófonos que hay que cuidarse pero sobran los malos ejemplos, una suerte de doble discurso vergonzoso. Si bien puede haber irresponsabilidad “abajo” por parte de algunos catamarqueños, “arriba” tampoco da para rasgarse las vestiduras. Citamos dos contraejemplos. 1) A los diputados que sesionaron para ir por la Corte de Justicia no les importó un pepino el Covid-19. 2) Al senador Sola Jais, tampoco le importa.

Si la reunión celebrada por Diputados en eso que llaman “sesión” se permite tal como se dio la semana pasada, entonces la comunidad también estaba habilitada para reuniones de amigos y bailes. Pero ese día en la Legislatura primó la cuestión política y la intención de aprovecharse de la pandemia violando lo referente a ella para asegurarse impunidad a futuro. Como sea, es el oficialismo diciendo una cosa y haciendo otra.

Por otro lado, el senador Solá Jais renegó que lo habían sacado del WhatsApp del COE Belén pero resulta que no tiene drama en realizar festejos familiares y de pasearse sin barbijo. Esa conducta irresponsable justifica la decisión de echarlo del COE porque los integrantes no pueden ser los primeros en caer en falta graves y después salir a golpearse el pecho o pedirle a la sociedad que cumpla con la ley. Lo mismo vale por supuesto para el intendente Ríos y funcionarios municipales.

Es más común de lo que se cree que los funcionarios y legisladores violen la cuarentena y que no tengan esa conducta de prevención sanitaria que nos marcó la pandemia al margen de la cantidad de contagios que tiene nuestra provincia. De hecho hubo contraejemplos desde la justicia y la policía que tomaron estado público y que la comunidad tuvo que tolerar, en algunos casos sancionados y en otros no.

La traducción que se hace la comunidad de estas actitudes oficiales o con responsabilidad institucional no es difícil de deducir. Como los otros no lo hacen o como nadie respeta la cuarentena y la ley, por qué yo tengo que hacerlo. De qué vale que uno lo haga si al parecer a los demás no les importa, y sobre todo tratándose de funcionarios, diputados o senadores. Se supone que tienen que dar el ejemplo. Haz lo que yo digo no lo que hago. Una gran decepción sin autoridad moral.